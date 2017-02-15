15 февраля: 101 хаски, домашний бизон и кустик марихуаны

Всем привет! Гифка дня:

«В любой непонятной ситуации просто лежи».

Хотите развлечься, но не знаете как? А вот сноубордист Дэнни Дэвис, двукратный победитель серии X-Games, придумал, как развеять скуку. Он превратил место вокруг своего дома в тренировочную трассу для катания на сноуборде. Начало ролика особенно эпичное:

Как насчет мимимишечки? Сегодня она просто огромная в прямом смысле. Американская пара поселила у себя дома бизона. Его зовут Дикая штучка (Wild Thing), ему 11 лет и у него есть собственная спальня. Шок видео:

Экстрим (притворимся, что предыдущая инфа, про бизона, экстримом не была). Байкер прокатился на мотоцикле по питерским каналам:

Новости!

Депутат из Ленобласти Владимир Петров разработал законопроект, направленный на легализацию деятельности магов и колдунов. «Данным законопроектом предлагается узаконить деятельность разнообразных колдунов, мистических экстрасенсов и прочих, чтобы у людей появилась возможность получать гарантии своих услуг. Это несколько похоже на историю с проституцией. Есть мнение, чтобы победить проституцию, нужно её легализовать. В данном случае то же самое», — считает депутат. Кроме того, законопроект четко разграничивает черную и белую магию. «Люди, которые заявляют, что используют черную магию, наводят сглаз, порчу, не должны в принципе заниматься этим. Черная магия должна приравниваться к спецсредствам. Если она действительно существует и будет доказано, этим должны заниматься ФСБ или другие силовые ведомства. Люди, которые занимаются белой магией, пусть оказывают помощь, гадают», — добавил депутат Заксобрания. Для регулирования деятельности колдунов парламентарий Петров предлагает создать министерство или комитет магии. Короче, будет как в "Гарри Поттере". Тупой министр, темная магия, мракоборцы, защита маглов и наказания за применение магии несовершеннолетними волшебниками...

Японская компания Bessed разработала крышку, которая защитит клавиатуру от кошек - почему-то домашние кошечки очень любят прилечь на нее, когда хозяин занят мемчиками работой. Крышка сделана из прозрачного акрилового пластика и выдерживает вес кошки до 10 килограммов. В ней предусмотрены отверстия для рук, чтобы пользователи могли свободно работать с клавиатурой. В общем, как гласит слоган на сайте производителя, направленный, очевидно, в адрес наглых кошек, «Клавиатура — не кровать!». Nekopochi Keyboard Cover доступна в жёлтом, синем и бесцветном вариантах, а продаётся крышка пока лишь в Японии по цене в 52 доллара.

Голландская компания PAL-V запустила в продажу «первый в мире серийный летающий автомобиль». На земле выглядит как трехколесная малолитражка, но в любой нужный момент она выдвигает лопасти или крылья, чтобы стать похожей на вертолетик и взлететь. Для разбега летающему автомобилю нужно не менее 180 метров ровной поверхности, поэтому взлет и посадка возможны только на специально подготовленных полосах. «Дешевая» комплектация PAL-V Liberty Sport стоит 400 тысяч долларов, но будет доступна только после того, как все 90 премиальных экземпляров (Pioneer Edition) распродадут по 600 тысяч за штуку. Желающие могут уже сейчас забронировать место в очереди на первые машины PAL-V Liberty, которые, как ожидается, выпустят к концу 2018 года. Обратите внимание: для управления такой машиной потребуется получить свидетельство пилота-любителя.

Для киноманов. Помните всякие фильмы-мультфильмы про собак: дружба, взаимовыручка, поддержка - вот это все?.. Да те же далматинцы и злая Курэлла. Так вот. В фильмах не все выдумка!

В китайской провинции Цзянсу камера наблюдения, установленная в ветеринарной клинике, сняла попытку побега сибирского хаски. Вроде ничего необычного... НО! Хаски решил не оставлять "в беде" других животных в клинике: пес помог выбраться двум другим собакам, а также попытался открыть клетку с кошками (что-то пошло не так). Увы, на этом побег и закончился: из помещения собаки не выбрались из-за кодовой двери, установленной в клинике. Но зато устроили там погром.

Нас не покидает ощущение, что что-то не так с этой клиникой. Вдруг они специально держат животных в клетках, чтобы сшить из них шубу?.. А умненькие хаски все поняли и решили сбежать, как в кино?!

Казусы в телевизионных программах - неисчерпаемый источник хорошего настроения. Вот, например, человек в костюме марихуаны(?!) влез в спрингфилдский прогноз погоды:

Очень напоминает российский ролик про "птицу счастья". Не грех и пересмотреть:

В галерее - стулья в виде еды от дизайнера из Боснии и Герцеговины Гариса Жустовича.

Хорошего вам дня!