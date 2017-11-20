20 ноября: Спасение киси и защитные труселя

Доброе утро! Что там у нас с настроеньицем? Силы работать есть?

С ума сойти - через 10 дней уже зима. И, по прогнозам синоптиков, уже на этой неделе мы вполне прочувствуем ее приближение. Вот, смотрите - минусовые температуры и снег почти каждый день:

"Наконец-то зима" или "блин, опять зима"?! Участвуем в опросе под блогом!

Начинаем день с мультика! Новая серия Simon's Cat. Котик "помогает" Саймону прибить полочку:

И еще кое-что довольно милое. Операция "Спасение киси" от ставропольских автослесарей:

А теперь новости!

Американская компания Spartan разработала мужские трусы, защищающие от вредного излучения смартфонов, которые носят в карманах брюк. Нижнее белье сшито из высокотехнологичной ткани WaveTech, которая состоит из смеси волокон серебра с хлопком. Ткань работает как клетка Фарадея, которая блокирует 99% всех известных излучений от беспроводных сетей. По крайней мере, так утверждают разработчики. А ещё они уверяют, что носить такие «серебряные» трусы вполне удобно и по ощущениям ничуть не менее комфортно, чем обычное хлопковое бельё. Кстати, приятный бонус — серебро обладает антибактериальным действием. Трусы Spartan будут выпускаются в чёрном, сером, синем, красном и зелёном цветах — разработчикам удалось собрать сумму в несколько раз больше необходимой. Их стоимость составит 40 евро.

NASA опубликовало фотографии гигантского айсберга, отколовшегося от шельфового ледника в Антарктиде в июле этого года. Это один из крупнейших когда-либо зарегистрированных айсбергов. Массив льда площадью 6 000 квадратных километров составлял приблизительно 10 процентов всего шельфового ледника. Толщина айсберга составляет примерно 200 метров, а вес — около 1 трлн тонн.

В начале октября в китайском городе Тяньцзинь открылась библиотека Биньхай. Футуристическое здание спроектировало голландское архитектурное бюро MVRDV. В центральном зале библиотеки находится белый шар, над ним — купол, а многочисленные книжные полки плавно переходят в потолок. Библиотека стала очень популярным местом у жителей Тяньцзиня, а фотографии зала — вирусными в китайских социальных сетях. Но оказалось, что все книги там нарисованы! Выяснилось это спустя месяц. Как рассказал заместитель директора библиотеки Сюфэн Лю, власти города не разрешили выставить книги в центральном зале, они находятся в других помещениях. Немногочисленные книги, которые видно на фотографиях, были временными. Библиотека вот-вот избавится и от них...

Музыкальная пауза!

Анимодзи-караоке на русском языке. Выбор композиций спорный, но зверьки неплохо справляются:

И немного красоты этому дню.

В конце прошлой недели над Финляндией, Норвегией и Мурманской областью пролетел метеор из потока Леониды. Очень яркий! Он попал на на видеорегистраторы финских и российских автомобилистов:

Спросите, где же красота? А она прячется в видео с МКС! Итальянскому астронавту, возможно, удалось заснять тот же объект, что пролетел над Финляндией и Мурманской областью.

Смотрите - падение заснято примерно на 7 секунде видео. Но потом не отключайтесь, там такая красота с молниями!!!!

Международный конкурс панорамной фотографии EPSON International Pano Awards объявил победителей в этом году. В галерее - фотоподборка лучших работ!

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