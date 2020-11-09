9 ноября: черепаха ярко-желтого цвета и новый мэр города в США - бульдог

Доброе утро, друзья-товарищи! Вот так незаметно подкралась к нам новая трудовая неделя. А чтобы не грустить, читаем только хорошие новости. Поехали!

Море солнца! Сегодня в Туле ожидается ясная погода, столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Отличная погода, чтобы совершить небольшую прогулку. Ведь никогда не знаешь, когда в следующий раз появится солнце.

В штате Западная Бенгалия из пруда выловили редкую черепаху-альбиноса ярко-желтого цвета. Об этом пишет New York Post.

«Сегодня из пруда в Бурдване спасли желтую черепаху», — написал в своем Twitter сотрудник Лесной службы Индии Дебашиш Шарма.

Эта черепаха относится к виду индийской лопастной черепахи (Lissemys punctata). Ее панцирь обычно зеленовато-коричневого цвета с желтыми вкраплениями, а брюшко — кремово-белого цвета.

Необычный яркий окрас — результат генетического заболевания, из-за которого в организме полностью отсутствуют пигменты. Это явление называют хроматическим лейкизмом. При этом биологи считают, что такая окраска усложняет черепахе жизнь: ей гораздо сложнее маскироваться в воде.

В интернете бурно отреагировали на яркую находку ученых: пользователи сравнили черепаху с расплавленным сыром и растекшимся желтком.

Полностью желтых черепах находили несколько раз за последние годы в различных частях Южной Азии.

Летом подобных черепах находили как минимум дважды: в июле необычное животное заметил фермер, который позже передал ее специалистам Лесной службы, а в августе желтую черепаху нашли в Непале.

А как вы считаете, на что больше похожа эта черепаха?

Можно бесконечно наслаждаться Липой или Гагой, но стоит Кайли вернуться под свет софитов, как сразу понимаешь — лучше нее никто диско не делает. 15-й сольный альбом поп-дивы — как титульная энциклопедия жанра, ни одного проходного номера, сплошь блеск и величие в лучах стробоскопов. Сегодня слушаем Kylie Minogue - «Magic».

Пока США выбирают нового президента, в городе Рэббит-Хэш в штате Кентукки прошла собственная предвыборная гонка: там жители голосовали за мэра.

По итогам голосования новым главой города избрали кандидата по имени Уилбур. И он — французский бульдог. Об этом сообщило в Facebook историческое общество города.

Уилбур получил 13 143 голоса из 22 985. По данным общества, это самый высокий показатель доверия за всю историю города.

Также в борьбе за пост мэра участвовали бигль по кличке Джек Кролик и золотистый ретривер Поппи. Однако, несмотря на проигрыш, они смогут проявить себя в политике: им достались должности послов Рэббит-Хэша.

Традиция избирать на пост мэра появилась в Рэббит-Хэше в конце 1990-х годов. С помощью этих выборов историческое общество привлекает деньги: каждый, кто хочет проголосовать, платит $1.

У всех бывают неудачные фото, не только у людей, но и у животных. В октябре в соцсетях стал популярным флешмоб #unflatteringcatphotochallenge (челлендж с неудачными фотографиями котов), в рамках которого люди делятся фотографиями своих питомцев, которые, мягко говоря, не получились. Но от этого они нравятся всем ещё больше, и мы собрали для вас несколько примеров.

Хорошего дня и солнечной недели!