2 апреля. Пошаговая инструкция, как познакомиться с котом будучи в изоляции

Поздравляю, товарищи читатели! Мы смогли дожить уже до четверга. Значит, режим самоизоляции действует. Но не время сдаваться и выбегать на улицу. Тем более, что осталось-то всего каких-то три дня и снова можно бегать по газонам тульских парках и весело резвиться на солнышке. А пока держимся и поддерживаем других товарищей хорошими новостями. Работаем, ребята, как сказал бы Ургант.

О погоде. Синоптики готовят нас к резкой смене погодных условий - утром снег, а днем дождь. И хотя термометр будет показывать плюсовые температуры, из-за юго-западного ветра температура воздуха будет ощущаться на -2 … -4 градуса по Цельсию.

25-летняя жительница британского Лидса Шан Косгроув оказалась дома в самоизоляции из-за коронавируса. Чтобы хоть немного сохранить связь с внешним миром, она часто смотрела в окно и в какой-то момент приметила себе друга — чёрно-белого кота в доме напротив. Косгроув что за год жизни в этом районе ни разу не общалась с соседом из той квартиры. Но она подумала: «А что мне терять?» и наклеила на своем окне плакат: «Как зовут чёрно-белого кота?».

Уже через несколько часов в окне напротив появился ответ: кота зовут Уолтер.

Косгроув опубликовала твит с перепиской, и он набрал большую популярность. Девушка продолжила делиться с подписчиками перепиской: она рассказала соседу об известности Уолтера и сделала ему несколько комплиментов.

Пользователи Твиттера тепло отреагировали на такую попытку получше узнать соседского кота. А его хозяин затем наклеил на окно плакат с ником кота в Инстаграме — за сутки на аккаунт подписались шесть тысяч человек.

In other news... the cat over the road is called Walter pic.twitter.com/loIHA2J4mH