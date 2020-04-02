2 апреля. Пошаговая инструкция, как познакомиться с котом будучи в изоляции

Поздравляю, товарищи читатели! Мы смогли дожить уже до четверга. Значит, режим самоизоляции действует. Но не время сдаваться и выбегать на улицу. Тем более, что осталось-то всего каких-то три дня и снова можно бегать по газонам тульских парках и весело резвиться на солнышке. А пока держимся и поддерживаем других товарищей хорошими новостями. Работаем, ребята, как сказал бы Ургант.

О погоде. Синоптики готовят нас к резкой смене погодных условий - утром снег, а днем дождь. И хотя термометр будет показывать плюсовые температуры, из-за юго-западного ветра температура воздуха будет ощущаться на -2 … -4 градуса по Цельсию.

25-летняя жительница британского Лидса Шан Косгроув оказалась дома в самоизоляции из-за коронавируса. Чтобы хоть немного сохранить связь с внешним миром, она часто смотрела в окно и в какой-то момент приметила себе друга — чёрно-белого кота в доме напротив. Косгроув что за год жизни в этом районе ни разу не общалась с соседом из той квартиры. Но она подумала: «А что мне терять?» и наклеила на своем окне плакат: «Как зовут чёрно-белого кота?».

Уже через несколько часов в окне напротив появился ответ: кота зовут Уолтер.

Косгроув опубликовала твит с перепиской, и он набрал большую популярность. Девушка продолжила делиться с подписчиками перепиской: она рассказала соседу об известности Уолтера и сделала ему несколько комплиментов.

Пользователи Твиттера тепло отреагировали на такую попытку получше узнать соседского кота. А его хозяин затем наклеил на окно плакат с ником кота в Инстаграме — за сутки на аккаунт подписались шесть тысяч человек.

In other news... the cat over the road is called Walter pic.twitter.com/loIHA2J4mH — Sian Cosgrove (@sian_cosgrove) March 29, 2020

Пользователь Tik Tok потратил 200 часов на монтаж видео, использовав 1272 фото разных пользователей Instagram. Посмотрите, что у него получилось. Выглядит очень залипательно.

Вышел сингл с нового альбома «Whoosh!» группы Deep Purple. Старички все также продолжают делать хорошую музыку и песня «Throw My Bones» тому прямое подтверждение. Хотя их новый альбом выйдет только в середине июня, с первой композицией можно познакомиться уже сейчас.

А вот так завтракает наш редактор отдела соцпроблем Юля Александрова. Она называет это блюдо – овсяномлет. Но, по ее словам, он также может превращаться и в овсяноблин, все зависит только от количества овсянки.

Итак, для овсяномлета вам понадобится:

два яйца,

три-четыре ложки молока или сливок,

одна столовая ложка (с горкой) овсянки мелкого помола или что-то типа каши «пять злаков»,

топпинги по вкусу.

Всю красоту перемешать, разогреть сковородку, вылить получившуюся массу и готовить на медленном огне минут 5-7.

Овсяномлет может быть как сладким, так и соленым. По вкусу можно добавить, что душе угодно. Юля вот, к примеру, добавляет тертый сыр либо полпомидора, петрушку или рукколу, мясо, рыбу или колбасу, смотря что завалялось в холодильнике. Для сладкого блюда она заворачивает в омлет либо банан и финики, либо яблоко и изюм.

А чтобы сделать такой овсяноблин Юля кладет не одну, а три ложки овсянки. Получается тоже очень вкусно. Попробуйте повторить рецепт овсяномлета, а в комментариях расскажите, как вам этот рецепт.

Ну и напоследок, дизайнерка Настя Пилепчук делает крутые маски из различных материалов. Конечно, от коронавируса они не спасут, но зато эстетов поразят в самое сердце.

А пока – оставайтесь дома. Мы вас любим!