25 июня: Фотояма, нечеловеческие бургеры и, конечно, футбол

Доброе утро, Тула!

Ну что, охладились вчера дождичком? Хорошего понемножку: сегодня жара возвращается на наши улицы.

А пока вы завтракаете, предлагаем посмотреть, чего интересного и веселого произошло в мире за минувшие выходные.

В Нижнем Новгороде заделали яму, в которой полюбилось фотографироваться футбольным болельщикам. Провал грунта успел стать в некотором роде достопримечательностью.

Футбольный болельщик из США подарил россиянину инвалидное кресло за 10 тысяч долларов.

Американец Эйбл Вера, создавший фонд What Pushes You для помощи инвалидам, приехал в Россию на Чемпионат мира по футболу. В Москве он подарил случайному российскому болельщику новое инвалидное кресло стоимостью 10 тысяч долларов. Об истории узнал телеканал «Дождь».

Вера родился в Мексике и в пять лет переехал в США. Накануне 27-летия он попал аварию и потерял возможность ходить. С тех пор он передвигается на инвалидном кресле.

На Красной площади американец увидел российского болельщика в «очень старом» кресле со сломанными деталями. Вера познакомился с ним и подарил ему современное кресло. По словам социального работника из США, американская страховка позволяет оставить старое кресло у себя после получения нового.

Зачем мне держать в доме 3−4 кресла, когда я знаю, что кому-то в Москве оно нужно больше. Это мы и сделали сегодня. Мы встретились с этим парнем. Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло.

Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на него — как ребёнок. Вспоминаю и сразу мурашки. То, как он отреагировал на то, что какой-то случайный человек подошёл и сказал: «Эй, это кресло за 10 тысяч долларов— тебе».

Первый ресторан стартапа Creator, где бургеры готовят не люди, а робот, откроется в сентябре. Редактор издания TechCrunch Джош Костайн заранее посетил заведение и попробовал одно блюдо.

Система устроена просто: клиенту надо выбрать характеристики своего бургера при помощи планшета. Затем начнётся приготовление, которое занимает около пяти минут.

Сжатый воздух подаст заранее запечённую булочку в «лифт», после чего её разрежет вибрирующее лезвие. После этого робот пошагово начнёт наливать на булочку соусы, а также нарезать и выкладывать помидоры, лук, сыр и другие ингредиенты. Мясо готовится «особым образом», чтобы его почти не приходилось разжёвывать и оно буквально «таяло во рту».

Робот Creator оснащён 350 датчиками, 50 приводами и 20 компьютерами. Он следит за тем, чтобы мясо было определённой температуры, а ингредиенты оставались свежими.

Пока что в меню доступны лишь несколько вариантов: классический бургер с соусом тысяча островов, Tumami-бургер с соусом из устриц, The Smoky с поджаренным луком и Dad Burger. После запуска ресторана клиенты смогут сами выбрать необходимые им ингредиенты через приложение, из-за чего у бургера получится «практически бесконечное» число вариаций.

Помните, недавно мы писали о парне, который мечтал поехать на ЧМ в Россию, но остался дома из-за запрета жены? А его друзья не растерялись и взяли его картонную фигуру на игру. Так вот: говорят, Хавьер, все, выбрался.

Пользователи соцсетей заметили, что на многих снимках присутствует человек, очень похожий на Хавьера. «Сами того не зная, сфоткались вчера с мексиканцем, которого не отпустила на футбол жена. В Воронеже он перестал быть картонкой», — написала в инстаграме Елена Нечаева, которая тоже подходила к автобусу.

Американский разработчик научился воссоздавать футбольные матчи в 3D и проецировать их на обычный стол. Он реализовал это с помощью дополненной реальности.

Система распознаёт игроков и накладывает на них 3D-модели из спортивных симуляторов, таких как FIFA. Пока у неё есть ряд недостатков: она не может показать всю игру, только отдельные моменты, мяч является 2D-объектом, а игроки иногда пропадают с поля. Разработчик планирует исправить систему и работать над ней дальше.