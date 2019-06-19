19 июня: Взрослое утро, прогулка по воде и пенное в обмен на мусор

Доброе утро! А вот и маленькая пятница наступила.

Начинается обещанная синоптиками жара. В офисе с кондиционером ее даже легче пережить.

3D рисунками уже никого не удивишь. Пользователи Reddit нарисовали невероятно реалистичный портрет кота. Смотрим, что получилось.

А теперь к утренним новостям.

Помните, как раньше школьники собирали макулатуру и получали за это подарки? А теперь взрослые смогут обменять пластиковый мусор на пиво. Магазины сети «Магнит» начнут принимать пластиковые бутылки, а в обмен на тару можно получить скидку на пиво.

Также первые покупатели смогут получить в подарок брендированные экосумки. Для приема тары в шести магазинах сети будут установлены специальные аппараты, они же распечатывают скидочный купон, по которому и можно будет приобрести напиток.

Тающий морской лед в Гренландии создал необычную картину. Вот такой снимок сделал климатолог Штеффен Ольсен во время путешествия по растаявшему морскому льду на северо-западе Гренландии.

Создается впечатление, что собаки в упряжке идут по воде. На самом деле это не совсем так. Когда температура поднялась выше нормы, верхний слой морского льда немного растаял, а потом застыл. Иллюзия большого количества воды появилась из-за того, что морской лед плотный и на нем нет трещин.

Совсем скоро по всей стране пройдут выпускные балы. Один пензенский музыкант записал в честь этого события клип для школьников под названием «Взрослое утро». Смотрим.

В галерее сегодня завораживающие космические снимки из профиля NASA в Instagram.