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Утро в Туле
19 июня: Взрослое утро, прогулка по воде и пенное в обмен на мусор

19 июня: Взрослое утро, прогулка по воде и пенное в обмен на мусор

Доброе утро! А вот и маленькая пятница наступила.

 

Начинается обещанная синоптиками жара. В офисе с кондиционером ее даже легче пережить.

 

3D рисунками уже никого не удивишь. Пользователи Reddit нарисовали невероятно реалистичный портрет кота. Смотрим, что получилось.

An incredibly realistic portrait of a cat from r/funny
 

А теперь к утренним новостям.

Помните, как раньше школьники собирали макулатуру и получали за это подарки? А теперь взрослые смогут обменять пластиковый мусор на пиво. Магазины сети «Магнит» начнут принимать пластиковые бутылки, а в обмен на тару можно получить скидку на пиво.

Также первые покупатели смогут получить в подарок брендированные экосумки. Для приема тары в шести магазинах сети будут установлены специальные аппараты, они же распечатывают скидочный купон, по которому и можно будет приобрести  напиток.

 

Тающий морской лед в Гренландии создал необычную картину. Вот такой снимок сделал климатолог Штеффен Ольсен во время путешествия по растаявшему морскому льду на северо-западе Гренландии.

Создается впечатление, что собаки в упряжке идут по воде. На самом деле это не совсем так. Когда температура поднялась выше нормы, верхний слой морского льда немного растаял, а потом застыл. Иллюзия большого количества воды появилась из-за того, что морской лед плотный и на нем нет трещин.

 

Совсем скоро по всей стране пройдут выпускные балы. Один пензенский музыкант записал в честь этого события клип для школьников под названием «Взрослое утро». Смотрим.

 

В галерее сегодня завораживающие космические снимки из профиля NASA в Instagram.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
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