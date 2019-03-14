14 марта: Встаем в треугольник и танцуем!
Доброе утро!
Прогноз погоды на 14 марта:
Вместо утренних мультиков.
DC и Nickelodeon показали трейлер мультфильма «Бэтмен против Черепашек-ниндзя», в котором встретятся, соответственно, Бэтмэн, Черепашки-ниндзя, а также Шредер и Джокер. Вот такая вот компашка! Премьеру обещают уже этой весной:
К завтраку.
Британский художник готовит миниатюрную еду и бесплатно раздаёт её прохожим. Для этого он создал крошечную кухню и около 300 инструментов. В меню британца бургеры, тако и другие блюда, только очень маленьких размеров. Больше всего художнику нравится, что проект сближает его с незнакомцами:
Приятного аппетита!)
Новости! Сегодня только наши, отечественные.
В центре курортного города Зеленоградска Калининградской области появился светофор с кошачьими силуэтами вместо человеческих. Когда на светофоре загорается красный, то на нём видно силуэт сидящего кота, а когда зелёный — идущего. Неизвестно, когда именно установили новый светофор и кто стал автором идеи. Отметим, что власти Зеленоградска стараются ассоциировать город с кошками. Например 2 марта в городе отметили «День зеленоградского кота», а в феврале фигуры котов появились на въезде в город. Так что светофоры - это еще один элемент в имидж города. Как вам?
В Липецкой области необычно отметили Масленицу: в прошедшую субботу в археологическом парке «Аргамач» сожгли огромное чучело Короля Ночи, который является предводителем армии белых ходоков в сериале «Игра престолов». Впрочем, это не впервые: такое чучело сжигают в «Аргамаче» с 2017 года. Смотрите, как классно, лучшее промо заключительного сезона (выйдет уже в середине апреля, не забудьте!!!):
В нескольких школах Москвы обычные звонки заменили мелодиями из классических произведений, а также рок- и поп-музыкой. Новые звонки можно услышать в начале и конце уроков, а также во время перемен в школах, расположенных в районах Царицыно и Москворечье-Сабурово. Например, в школе № 904 по внутреннему радио звучат произведения Моцарта, песни «Ночных снайперов», «Би-2», а также саундтреки к российским и зарубежным фильмам. Плейлист предлагают сами ученики, голосуя за любимые композиции в социальных сетях.
Подобие на музыкальную паузу - сегодня вот так:
Кира Найтли стала гостьей вечернего шоу с Джимми Фэллоном. Она не только ответила на вопросы ведущего о дочери и своих фильмах, но и сыграла два трека на своих зубах! Поклонники актрисы знают о её таланте – раньше она уже играла Raindrops Keep Fallin’ on My Head. А вот Despacito она исполнила впервые. Похоже, для Киры зубы – это как ноты на пианино.
Смотрите с 2:50, если вас не интересует интервью с актрисой (увы, только на английском):
А теперь попробуем потанцевать.
Весь мир захватил новый челлендж - "треугольный танец". Идея вот в чем: трое участников встают напротив друг друга, кладут руки на плечи соседей и по очереди прыгают в центр образованного ими «треугольника». Нужна хорошая координация, иначе ничего не получится!!!
Вот примеры удачных попыток:
The latest silly viral thing to come from the internet: Triangle Dance pic.twitter.com/mzXKsnXIxv— NowThis (@nowthisnews) 11 марта 2019 г.
The triangle dance challenge comes to @VIRTarHeels with @BDixonMD and @AliciaBlountFNP #Triangledance in the Triangle! #wherewereyouBream? pic.twitter.com/iTxjBq1vxg— Ari Isaacson (@AriIsaacsonMD) 12 марта 2019 г.
А вот провалы:
Worst.— Jessica Gottlieb (@JessicaGottlieb) 13 марта 2019 г.
At least the doorman liked it @CathyBrooks #TriangleDance pic.twitter.com/GUFQ72HWAI
bts needs to hop on twitter for the #triangledance challengepic.twitter.com/JLUpKhbgGO— ???????? (@bxbyblink) 12 марта 2019 г.
И на закусочку забавное видео от "Медузы": сотрудники издания тоже попытались освоить треугольные танцы. Свою попытку мы вам лучше показывать не будем:
Бельгийско-португальский фотограф Ксавьер Портела превратил ночные улицы Бангкока в город из японских аниме. Фотопроект под названием Glow передаёт атмосферу мегаполиса с его яркими вывесками, шумными улицами и куда-то спешащими людьми: