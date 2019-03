14 марта: Встаем в треугольник и танцуем!

Доброе утро!

Вместо утренних мультиков.

DC и Nickelodeon показали трейлер мультфильма «Бэтмен против Черепашек-ниндзя», в котором встретятся, соответственно, Бэтмэн, Черепашки-ниндзя, а также Шредер и Джокер. Вот такая вот компашка! Премьеру обещают уже этой весной:

К завтраку.

Британский художник готовит миниатюрную еду и бесплатно раздаёт её прохожим. Для этого он создал крошечную кухню и около 300 инструментов. В меню британца бургеры, тако и другие блюда, только очень маленьких размеров. Больше всего художнику нравится, что проект сближает его с незнакомцами:

Приятного аппетита!)

Новости! Сегодня только наши, отечественные.

В центре курортного города Зеленоградска Калининградской области появился светофор с кошачьими силуэтами вместо человеческих. Когда на светофоре загорается красный, то на нём видно силуэт сидящего кота, а когда зелёный — идущего. Неизвестно, когда именно установили новый светофор и кто стал автором идеи. Отметим, что власти Зеленоградска стараются ассоциировать город с кошками. Например 2 марта в городе отметили «День зеленоградского кота», а в феврале фигуры котов появились на въезде в город. Так что светофоры - это еще один элемент в имидж города. Как вам?

В Липецкой области необычно отметили Масленицу: в прошедшую субботу в археологическом парке «Аргамач» сожгли огромное чучело Короля Ночи, который является предводителем армии белых ходоков в сериале «Игра престолов». Впрочем, это не впервые: такое чучело сжигают в «Аргамаче» с 2017 года. Смотрите, как классно, лучшее промо заключительного сезона (выйдет уже в середине апреля, не забудьте!!!):

В нескольких школах Москвы обычные звонки заменили мелодиями из классических произведений, а также рок- и поп-музыкой. Новые звонки можно услышать в начале и конце уроков, а также во время перемен в школах, расположенных в районах Царицыно и Москворечье-Сабурово. Например, в школе № 904 по внутреннему радио звучат произведения Моцарта, песни «Ночных снайперов», «Би-2», а также саундтреки к российским и зарубежным фильмам. Плейлист предлагают сами ученики, голосуя за любимые композиции в социальных сетях.

Подобие на музыкальную паузу - сегодня вот так:

Кира Найтли стала гостьей вечернего шоу с Джимми Фэллоном. Она не только ответила на вопросы ведущего о дочери и своих фильмах, но и сыграла два трека на своих зубах! Поклонники актрисы знают о её таланте – раньше она уже играла Raindrops Keep Fallin’ on My Head. А вот Despacito она исполнила впервые. Похоже, для Киры зубы – это как ноты на пианино.

Смотрите с 2:50, если вас не интересует интервью с актрисой (увы, только на английском):

А теперь попробуем потанцевать.

Весь мир захватил новый челлендж - "треугольный танец". Идея вот в чем: трое участников встают напротив друг друга, кладут руки на плечи соседей и по очереди прыгают в центр образованного ими «треугольника». Нужна хорошая координация, иначе ничего не получится!!!

Вот примеры удачных попыток:

The latest silly viral thing to come from the internet: Triangle Dance pic.twitter.com/mzXKsnXIxv — NowThis (@nowthisnews) 11 марта 2019 г.

А вот провалы:

И на закусочку забавное видео от "Медузы": сотрудники издания тоже попытались освоить треугольные танцы. Свою попытку мы вам лучше показывать не будем:

Бельгийско-португальский фотограф Ксавьер Портела превратил ночные улицы Бангкока в город из японских аниме. Фотопроект под названием Glow передаёт атмосферу мегаполиса с его яркими вывесками, шумными улицами и куда-то спешащими людьми: