10 июня: загадочный поход за сокровищами и музыкальный этюд, сыгранный на стиральной машине

Доброе утро! Начинаем бодрое утро с заряда хороших новостей. Поехали!

Сегодня нас ждет еще один солнечный денек. На небе ни тучки, а температура воздуха прогреется до +28 градусов.

Американский блогер и музыкант Курт Шнайдер вместе со своим другом исполнил на стиральной машинке главную тему из фильмов про Гарри Поттера. Получившееся творение он опубликовал в TikTok.

«Когда Гарри Поттер затеял стирку», — назвал видео Шнайдер. В конце ролика он эффектно скрылся в чулане под лестницей.

В своем TikTok блогер делится и другими DIY-версиями известных песен. Вот переделка Take on Me группы a-ha:

На YouTube у Шнайдера почти 13 миллионов подписчиков. Там у него, например, можно найти, как создать песню Билли Айлиш Bad Guy, не выходя из IKEA.

Западные музыканты на этой неделе из-за массовых демонстраций в поддержку афроамериканцев либо берут паузу в знак солидарности, либо отзываются яростными и стремительными агитками. Идеальный саундтрек протестам выдал рэп-дуэт Run The Jewels, сумевший сплотить и объединить, например, Фаррелла Уильямса и вокалиста Rage Against The Machine Зака-де ла Роча.

В Скалистых горах (национальный парк Йеллоустоун, США) нашли клад стоимостью миллион долларов, который спрятал там коллекционер Форрест Фенн. Об этом Фенн сообщил CBS News.

О сундуке с драгоценными камнями, золотыми монетами и ювелирными изделиями Фенн рассказал в 2010 году в автобиографии. Спрятать клад он решил в конце 1990-х, когда у него диагностировали рак. Таким образом он собирался оставить о себе особую память. Развитие болезни удалось остановить, но идею с кладом Фенн все равно реализовал.

По словам Фенна, с ним связался человек, который нашел сундук. В подтверждение находки он прислал фотографию. Раскрывать свою личность он не захотел. Фенн добавил, что, по словам кладоискателя, ему помогло стихотворение-подсказка из книги коллекционера.

Всего в книге было девять ключей — только разгадав их все, можно было найти клад. Поисками занимались тысячи людей. Как минимум четверо кладоискателей погибли. Фенн говорил, что сундук находится в безопасном месте, но, тем не менее, призывал быть осторожными при поисках.

Отвечая на вопрос CBS, как он себя чувствует после того, как клад нашли, Фенн сказал: «Не знаю. Наполовину это радость, наполовину — грусть от того, что история закончилась».

Шел 3 месяц карантина, а создатель пластилиновых персонажей Рик Веббер продолжает совершенствовать свое мастерство. Посмотрите в нашей галерее, какие забавные и странные дудлы у него вышли.

Хорошего дня и не болейте!