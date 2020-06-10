10 июня: загадочный поход за сокровищами и музыкальный этюд, сыгранный на стиральной машине
Доброе утро! Начинаем бодрое утро с заряда хороших новостей. Поехали!
Сегодня нас ждет еще один солнечный денек. На небе ни тучки, а температура воздуха прогреется до +28 градусов.
Американский блогер и музыкант Курт Шнайдер вместе со своим другом исполнил на стиральной машинке главную тему из фильмов про Гарри Поттера. Получившееся творение он опубликовал в TikTok.
«Когда Гарри Поттер затеял стирку», — назвал видео Шнайдер. В конце ролика он эффектно скрылся в чулане под лестницей.
Hes literally the music genius no one compares haha the ending tho ?? pic.twitter.com/5AFFQ43mR1— ?????????? (@ainnanism) June 2, 2020
В своем TikTok блогер делится и другими DIY-версиями известных песен. Вот переделка Take on Me группы a-ha:
На YouTube у Шнайдера почти 13 миллионов подписчиков. Там у него, например, можно найти, как создать песню Билли Айлиш Bad Guy, не выходя из IKEA.
Западные музыканты на этой неделе из-за массовых демонстраций в поддержку афроамериканцев либо берут паузу в знак солидарности, либо отзываются яростными и стремительными агитками. Идеальный саундтрек протестам выдал рэп-дуэт Run The Jewels, сумевший сплотить и объединить, например, Фаррелла Уильямса и вокалиста Rage Against The Machine Зака-де ла Роча.
В Скалистых горах (национальный парк Йеллоустоун, США) нашли клад стоимостью миллион долларов, который спрятал там коллекционер Форрест Фенн. Об этом Фенн сообщил CBS News.
О сундуке с драгоценными камнями, золотыми монетами и ювелирными изделиями Фенн рассказал в 2010 году в автобиографии. Спрятать клад он решил в конце 1990-х, когда у него диагностировали рак. Таким образом он собирался оставить о себе особую память. Развитие болезни удалось остановить, но идею с кладом Фенн все равно реализовал.
По словам Фенна, с ним связался человек, который нашел сундук. В подтверждение находки он прислал фотографию. Раскрывать свою личность он не захотел. Фенн добавил, что, по словам кладоискателя, ему помогло стихотворение-подсказка из книги коллекционера.
Всего в книге было девять ключей — только разгадав их все, можно было найти клад. Поисками занимались тысячи людей. Как минимум четверо кладоискателей погибли. Фенн говорил, что сундук находится в безопасном месте, но, тем не менее, призывал быть осторожными при поисках.
Отвечая на вопрос CBS, как он себя чувствует после того, как клад нашли, Фенн сказал: «Не знаю. Наполовину это радость, наполовину — грусть от того, что история закончилась».
Шел 3 месяц карантина, а создатель пластилиновых персонажей Рик Веббер продолжает совершенствовать свое мастерство. Посмотрите в нашей галерее, какие забавные и странные дудлы у него вышли.
Хорошего дня и не болейте!