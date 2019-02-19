19 февраля: Водные автоматы и самодельные американские горки

Доброе утро! Настроение сегодня вот такое:

Ух ты, как у нас сильно похолодало! Зато ждем сегодня много солнышка:

Начинаем день с милоты.

Пользователь Reddit случайно научил свою собаку ложиться спать после звука выключения Xbox. Всем надо ложиться спать после этого звука:

А теперь мультик!

Слышали, что киностудия «Союзмультфильм» собирается выпустить продолжение культовых советских мультиков, которым в этом году исполняется 50 лет? В частности, говорят, что новые серии появятся у «Ну, погоди!», «Маугли», «Умки», «Бременских музыкантов» и «Чебурашки и крокодила Гены».

«Где-то это будут продолжения, и разработка нескольких продолжений идет. Где-то это будут анимированные комиксы, короткие истории с персонажами — по каждому из юбилейных персонажей мы обязательно сделаем новую историю», — говорит председатель правления студии.

Ну, а мы сегодня посмотрим оригинального «Умку». Включайте фоном за завтраком — как в детстве:

Новости!

Начнем с очень бодрящего известия (арахнофобы, привет!). Корейские исследователи обнаружили ископаемых пауков, живших более 110 миллионов лет назад. Их тапетум — слой сосудистой оболочки глаза, отражающий свет и помогающий ориентироваться в темноте — «светится» до сих пор!

Nickelodeon собирается выпустить в 2020 году мультсериал про приключения медвежонка Паддингтона, ориентированный на дошкольников. Сюжет шоу расскажет о более юном Паддингтоне. Каждый эпизод медвежонок будет писать письмо своей тетушке Люси и рассказывать, чему он научился за этот день. Есть у нас тут фанаты этого милого мишки?

В конце марта Hasbro и Nerf выпустят водяные пистолеты из королевской битвы игры Fortnite. Стоят от 10 до 50 долларов. Предзаказ доступен здесь. Зацените: некоторые выглядят как цветные, распечатанные на 3D-принтере автоматы, другие еще больше похожи на игрушки. Лето будет веселым!

Музыкальная пауза и залипалочка — сегодня два в одном!

Завораживающий ролик от художника Джейка Фрида — он перерисовал один рисунок 1440 раз вручную с нуля, затем оцифровал, написал саундтрек и смонтировал это видео. Вся работа заняла семь месяцев:

Наша непостоянная, но горячо любимая рубрика «ОчУмелые ручки».

Житель США построил американские горки на заднем дворе для своего сына. Для этого ему пришлось изучить физику и геометрию, и с нуля научиться строить аттракционы. Теперь мужчина создаёт такие горки на заказ и с каждым разом превосходит себя:

Галерея для киноманов!

На этой неделе, в воскресенье, состоится вручение «Оскара». Представляем вам минималистичные постеры номинантов на премию за лучший фильм: