15 декабря: мамина «оливьешка» с доставкой на дом и виртуальный тур по квартирам Нью-Йорка 19 века

Доброе утро! До Нового года осталось 17 дней. А вы уже украсили свой дом к празднику? Расскажите об этом, и обязательно прочитайте хорошие новости для поднятия настроения. Поехали!

Все серо. Сегодня в Туле днем пройдет небольшой снег, а ближе к вечеру в городе будет пасмурная погода. А температура воздуха будет доходить до -4 градусов.

7 декабря блогерша Юлия Ляшева выложила скриншот переписки с матерью — та звала дочь в гости, завлекая салатом оливье. Девушка поделилась, что действительно скучает по «оливьешке», но не сможет попасть домой на этот Новый год, поэтому фирменное блюдо отведать не получится.

Хотя у Юлии около 35 тысяч подписчиков в твиттере, пост не разошёлся в соцсети — но его заметили представители службы доставки Delivery Club. Через официальный аккаунт сервиса они отметились в треде и попросили адрес мамы, пообещав доставить «оливьешку в лучшем виде».

Юлия не сразу поняла, что именно предлагает сервис и как собирается реализовать доставку: девушка живет в Ростове-на-Дону, а её мать из Ставрополя — между городами около 300 километров. Но Delivery Club подтвердили намерения и попросили лишь предупредить «отправителя».

Спустя неделю Ляшева рассказала, что действительно получила заветную «оливьешку». Сотрудники компании договорились с матерью Юлии, и та заранее приготовила целое ведро салата. 14 декабря курьер забрал его в Ставрополе и отвёз по нужному адресу в Ростове-на-Дону.

Представители Delivery Club рассказали, как именно происходил процесс доставки: «Курьер ехал на автомобиле, дорога заняла пять часов. Но это был самый удобный транспорт — самолёты между городами не летают, а поезд едет в два раза дольше. Раньше мы никогда так не делали».

Перед отъездом из Ставрополя курьер сделал фотографию с «отправителем» и ведром оливье с подписью «от мамы». В компании рассказали, что женщина до последнего считала происходящее шуткой, но всё равно восприняла идею с позитивом и действительно приготовила фирменное блюдо. «Надеемся, фото дочки с салатом окончательно убедила её в реальности происходящего», — поделились сотрудники сервиса.

Канал Adult Swim опубликовал рождественский рэп-сингл «It’s Rickmas Time» в исполнении Саммер Смит из мультсериала «Рик и Морти». Так что сегодня слушаем именно его.

Сотрудники The Washington Post подготовили виртуальный тур совместно с Колином Поупом — аниматором и режиссёром документального кино, трёхкратным лауреатом премии «Эмми». Экскурсию посвятили тяжёлым условиям, в которых жили люди, приезжавшие в Нью-Йорк за лучшей жизнью во второй половине 19 века и в первом десятилетии 20 века.

Пятиэтажный дом на манхэттенской улице Орчард-стрит построили в 1863 году по заказу предпринимателя из Пруссии. В цоколе располагался ресторанчик, а остальные этажи занимали 22 квартиры, которые домовладелец сдавал внаём иммигрантам. С момента постройки здания по 2011 год в этих квартирах успели пожить 15 тысяч человек из более чем 20 стран.

В 1935 году владелец выселил всех жильцов и законсервировал квартиры, оставив в использовании только коммерческие помещения на цокольном этаже. Квартиры стояли нетронутыми более полувека, пока в здании не открыли Музей многоквартирных домов Нижнего Ист-Сайда. Жилые помещения всех пяти этажей стали капсулой времени, которая хорошо сохранила особенности быта бедных нью-йоркцев с 1860-х по 1930-е годы.

Журналисты The Washington Post решили рассказать о жизни таких людей, проведя экскурсию сквозь здание, включая его задний двор. Вместе с режиссёром Колином Поупом они отсканировали музей снаружи и изнутри с помощью дронов, портативных камер и лидаров — лазерных дальномеров. Посылая во все стороны пучки лазерных лучей и замеряя их отражение, лидары «собрали» объёмную картинку здания и его помещений.

С помощью фотокамер, лидаров и специализированных приложений можно создавать виртуальные 3D-модели больших сооружений, причём за небольшие сроки. Весной 2021 года Reality Capture выкупила компания Epic Games и теперь собирается встроить эту программу в свой 3D-движок Unreal Engine. Это позволит создавать виртуальные туры, обходясь одним приложением. Сейчас журналистам WP пришлось использовать ещё одну программу для создания освещения и анимации — Cinema 4D.

Умение оставаться незаметным — важный навык. Некоторые животные, люди и предметы, кажется, обладают им в совершенстве. Коты и кошки притворяются ковриками, люди с помощью одежды сливаются со стенами, а предметы легко теряются. Мы собрали для вас фотографии таких мастеров маскировки. Главное, сумейте их разглядеть!

Хорошего дня и укромного настроения!