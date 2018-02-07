7 февраля: Космический день

Доброе утро! Побежали на работу?)

Начнем с бодрой зарядки!

На днях на МКС прошёл первый турнир по бадминтону с участием космонавтов из России, США и Японии. Игры проходили в мужском парном разряде (космонавты Роскосмоса против зарубежных коллег). Пришлось играть без сетки — на МКС ее не нашли. Федерация бадминтона решила, что «победителями первого исторического матча можно признать всех спортсменов».

Веселуха:

Видео про всех нас.

Во время одного из путешествий фотограф Оливер KMIA обратил внимание, что многие туристы снимают практически одно и то же. И сделал забавный ролик на эту тему:

На фоне Эйфелевой башни, с айфона селфи...... Ну, вы поняли.

Новости!

Французский режиссер Аньес Варда не смогла приехать на традиционный завтрак номинантов на премию «Оскар», который состоялся 5 февраля. Поэтому прислала вместо себя несколько картонных копий. Их на мероприятие принес художник JR, соавтор Варда по документальному фильму «Лица, деревни», номинированному на «Оскар» (JR - тот, что в шляпе). Для 89-летней постановщицы это первая номинация на престижную премию. В случае победы она станет самым возрастным обладателем награды американской киноакадемии. Но она уже звезда, только взгляните:

В США во время турнира по борьбе в средней школе Дикси в Сент-Джордже внезапно отключили электричество. Соревнования уже собирались перенести, но ситуацию спасли зрители: осветили арену фонариками смартфонов! Важно: это идея была согласована с организаторами турнира. Получилось очень романтично:

Фермер Брюс Грабб из шотландского города Абердиншир вызвал полицию, заметив в коровнике тигра. Он испугался, что хищник нападёт на его беременных коров. На место приехало несколько полицейских авто, сразу обзвонили всякие зоопарки-заповедники - не от них ли сбежал хищник. Пока шел "процесс" (минут 40-45), кто-то заметил: ба, тигр-то не двигается! Оказалось, что тигр — плюшевый. Полицейские назвали ситуацию «ложным вызовом с искренними хорошими намерениями». Они забрали игрушку и пояснили Граббу, что хотят оставить её себе как талисман. Грабб рассказал, что не знает, кто мог оставить игрушку в его коровнике. Он добавил, что был «абсолютно трезв», когда заметил «хищника». Первое фото - это то, которое фермер прислал полиции. Выглядит и правда жутковато. Второе снято самой полицией:

Музыкальная пауза!

Сегодня ночью состоялось эпохальное событие: запуск самой мощной из существующих ракет Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска. Ракета взлетела с необычным грузом: личным автомобилем Илона Маска Tesla Roadster вишневого цвета, за рулем которого сидит манекен, одетый в скафандр SpaceX. В капсулу с Tesla положили книгу «Автостопом по галактике», плакат с надписью «Не паникуй!», отсылающей к роману, и полотенце. А в стереосистеме машины на протяжении полета играла песня Дэвида Боуи «Space Oddity». Короче, крутота.

В честь такого дела — «Space Oddity», конечно:

А еще раньше, до запуска, в SpaceX сделали ролик, моделирующий полет. Под другую песню Боуи — «Life on Mars»:

И в нагрузку - "прямые эфиры" (уже не прямые, конечно) от SpaceX: с запуском ракеты и с летящей в космосе Tesla:

Вы смотрели первый сезон сериала "Мир Дикого Запада"? Если нет, срочно смотрите - у вас почти три месяца на то, чтобы успеть заценить. Потому что в апреле выходит второй сезон! Во время Супербоула показали трейлер:

Первый сезон «Мира Дикого Запада» вышел в 2016 году и рассказывал о парке отдыха для богатых людей, где андроиды играли определённые роли и не догадывались о происходящем.

Художник-аниматор Сергей Тарусов из Лос-Анджелеса (родом из Рыбинска) большой фанат режиссера Тима Бертона. Поэтому он решил пофантазировать, как выглядели бы «Звездные войны», если бы их снимал один самых крутых и странных режиссеров современности? В галерее - результат: