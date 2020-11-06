6 ноября: сурковый побег и альпака по кличке Витамин

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Зонт, дождевик и резиновые сапоги – наши лучшие друзья на сегодня. В пятницу в Туле небольшой дождь и до +9 градусов. Суббота порадует нас солнышком, температура воздуха прогреется до +10 градусов. А в воскресенье снова пройдут небольшие дожди.

Детеныши сурков прорыли подкоп под ограждением в Московском зоопарке и пытались сбежать из вольера. Об этом рассказали в зоопарке. Любопытных зверей остановили сотрудники.

Сообразительные сурчата появились на свет в апреле. Сейчас они, в отличие от более спокойных родителей, бегают по всему вольеру и исследуют его.

В зоопарке рассказали, что сверху вольер сурков выглядит как ровная степная поверхность, но внутри он представляет собой сложную систему нор и мест для спячки. У животных есть дома, состоящие из центрального колодца глубиной 3 метра, в который с разных сторон протянуты шестиметровые трубы-коридоры.

Кроме того, сурки и сами выкапывают норы. В итоге у животных появляется большой выбор мест для отдыха и зимней спячки. Если где-то накапливается вода, сурки уходят в другое место.

Мама-сурок все время наблюдает за потомством. В случае опасности она предупреждает их свистом, и малыши прячутся в норы. Сейчас детеныши уже не очень зависят от мамы: они самостоятельно гуляют и питаются взрослой едой: овощами, травой и иногда орехами. Примерно к сентябрю они почти догонят по размеру своих родителей.

«Самец обычно основательно готовится к зиме и в первую очередь заботится о своей партнерше. Осенью сурок помогает полусонной самке подобрать место для спячки, а потом, проводив ее внутрь, закупоривает вход строительной смесью. Он готовит ее из пережеванной травы и земли. По наблюдениям сотрудников Центра, самец устраивается на зиму в другом месте», — рассказали в зоопарке.

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В Московском зоопарке родился детеныш альпака. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Уточняется, что малыш появился на свет еще 7 октября, его назвали Витамин. Сейчас он проводит время в теплом доме, но в хорошую погоду его вместе с мамой можно застать в наружном вольере зоопарка.

«Наши ветеринары сразу после родов осмотрели малыша, убедились, что он абсолютно здоров. При рождении детеныш весил около 5 килограммов — это хороший вес для новорожденного», — рассказали в зоопарке.

«Сейчас малыш подрос и окреп, он очень активный и любопытный: бегает и прыгает по вольеру под присмотром мамы. Если к ним заходят киперы, то он сразу бежит к людям, может даже проверить, что у них в карманах. Он видит, что мама с доверием относится к киперам, и поэтому тоже никого не боится», — добавили в зоопарке.

Его мама — альпака Кира — в 2017 году приехала в Московский зоопарк из Центра воспроизводства редких видов животных. Ей 10 лет, и Витамин уже четвертый ее детеныш.

По словам киперов, от других альпака Кира отличается своенравным характером: если ей что-то не нравится, она может плюнуть в человека, лягнуть его. Киру и Витамина временно перевели в отдельный вольер.

Папу Витамина зовут Жорик, он и еще одна взрослая самка Милка часто заглядывают в вольер к Кире и ее сыну, чтобы проверить, все ли у них в порядке.

Еще около полугода Витамин будет питаться материнским молоком, но он уже пробует «взрослую» еду: траву и сухие веники. В зоопарке взрослые альпака также питаются гранулированными кормами, сеном, фруктами и овощами. Летом они едят поросль и свежие ветки, обдирают с них кору.

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