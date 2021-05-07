7 мая: плюшевый крокодил, напугавший квартал, и собака на серфе

Доброе утро! Не забываем отдыхать и продолжаем читать только хорошие новости. Поехали!

Ухватите немного тепла. Сегодня в Туле переменная облачность. Температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Жители американского города Де-Мойн в штате Айова увидели перед своим домом аллигатора. И не просто аллигатора, а огромного 1,5-метрового. Жильцы тут же попрятались по домам и вызвали службу отлова бездомных животных.

Сотрудники службы прибыли на место — вот только грозный полутораметровый аллигатор оказался плюшевым! Его просто кто-то оставил на парковке. Жильцы же не успели его как следует рассмотреть, посчитав, что жизнь дороже. Теперь игрушка живет в офисе службы отлова бездомных животных и никого не пугает.

Самый яркий провокатор музыкальной арт-индустрии таллинец Tommy Cash выпустил EP MONEYSUTRA. На фитах — Diplo, Riff Raff, $uicideboy$, Bones и даже Элджей. Такой набор гостей еще раз доказал, что у артиста есть отличный дар совмещать несовместимое. Мы выделили для себя топ-трек альбома — это Zuccenberg, где Cash пропевает мелодию из «Ну, погоди!». Сегодня слушаем Тommy Cash — MONEYSUTRA.

В мексиканском городе Альварадо, штат Веракрус, эволюция шла своим ходом, иначе как еще объяснить, что местные собаки запросто катаются на серфе?!

Очевидцы сняли на камеру проплывающую мимо лодку, к которой привязали серф. На серфе сидела невозмутимая собака, всем своим видом показывавшая, что не происходит ничего необычного. Очевидцы предположили, что она просто наслаждалась солнцем и прохладной водой. Что, в общем-то, заметно.

Даже в XXI веке некоторые люди продолжают верить в то, что черные кошки приносят неудачу. Но на самом деле эти котики не имеют никакого отношения к неприятностям, ведь кроме цвета шерсти они ничем не отличаются от своих собратьев. В них ровно столько же веселья, мурчания и дурашливости, сколько и в других пушистиках. Не верите? Вот несколько фотографий, которые заставят вас влюбиться в черных котиков всем сердцем!

Хорошего дня и удачного настроения!