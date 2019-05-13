13 мая: секс-бойкот в Голливуде, привет 90-е и прощай весенняя аллергия

Привет, дорогие друзья! Вот и закончились майские, надеемся, вы успели хорошо отдохнуть, зарядиться яркими эмоциями и готовы к трудовым будням!

На улице все цветет и благоухает, тепло, но, к сожалению дождливо. По прогнозам синоптиков такая погода продлится до четверга, так что обязательно положите в сумку зонтик.

Хорошая новость для всех, кто страдает от аллергии. Российские ученые создают вакцину, способную избавить от недуга. Первые образцы вакцины появятся уже в начале следующего года.

Например, побороть аллергию на пыль может исправление неправильной работы определенного гена. Ученые из Института молекулярной биологии РАН сумели отключить этот участок ДНК у лабораторных мышей. А вот избавиться от пищевой аллергии помогут разработки американских ученых. Они научились управлять действием тучных клеток, которые и вызывают аллергию.

Скоро аллергики смогут даже завести кошку.

Ученые из МГМУ им. И. М. Сеченова совместно с коллегами из Венского медицинского университета в рамках проекта Cat Project представят первые опытные образцы вакцины против аллергии на кошек. В данный момент им удалось синтезировать генно-инженерные копии белков, в дальнейшем на этой основе будут синтезированы компоненты препарата, а после готовая вакцина будет протестирована на животных и добровольцах.

А теперь перейдем к новостям из Голливуда. Звезда сериала «Зачарованные» Алиса Милано объявила секс-забастовку против закона об ограничении абортов, вступающего в силу в одном из американских штатов.

В своем твиттере актриса запустила флешмоб под хештегом #SexStrike, которым призывает женщин прекратить заниматься сексом до тех пор, пока последние «не вернут телесную автономию». Актриса ссылается на исторические примеры, когда женщины отказывались от секса в знак протеста или в поддержку политических реформ, например в 2003 году подобная акция прошла в поддержку прекращения гражданской войны в Южном Судане.

Writing an op ed on #SexStrike. Can’t wait for you all to read. pic.twitter.com/12kuhJWtpS — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 11 мая 2019 г.

Твит вызвал в обществе бурную реакцию, большинство поклонников и голливудских коллег ее поддержали. Сколько продлится забастовка, актриса не уточнила.

В сегодняшней музыкальной паузе будет новый клип Тимы Белорусских на песню «Витаминка». Буквально месяц назад туляки зажигали под нее вживую на концерте Тимы, а 10 мая в сети появился клип. Клип погружает в атмосферу 90-х годов: дискотека в актовом зале, кассеты, денди, и девушки в ярких олимпийках.

И еще минутка новостей для всех, кто скучал по 90-м.

Привет из 90-х от блогера Насти Ивлеевой. Девушка сняла свою версию песни Наталии Орейро из культового сериала «Дикий Ангел».

Клип стал заставкой к новому выпуску шоу второго сезона AgentShow.

Компания Netflix запустит продолжение мультфильмов про кингуренка Рокки и забавного инопланетянина Захватчика Зима. В современной версии мультфильма Рокко будут присутствовать смартфоны и энергетические напитки. А в мультфильме про Захватчика Зима главный герой станет менее жестоким. Оба мультфильма предназначены для взрослой аудитории - в них отражена сатира на современную жизнь.

В галерее сегодня фотографии отпуска в деревне от пользователя Pikabu.