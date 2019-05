13 мая: секс-бойкот в Голливуде, привет 90-е и прощай весенняя аллергия

Привет, дорогие друзья! Вот и закончились майские, надеемся, вы успели хорошо отдохнуть, зарядиться яркими эмоциями и готовы к трудовым будням!

На улице все цветет и благоухает, тепло, но, к сожалению дождливо. По прогнозам синоптиков такая погода продлится до четверга, так что обязательно положите в сумку зонтик.

Хорошая новость для всех, кто страдает от аллергии. Российские ученые создают вакцину, способную избавить от недуга. Первые образцы вакцины появятся уже в начале следующего года.

Например, побороть аллергию на пыль может исправление неправильной работы определенного гена. Ученые из Института молекулярной биологии РАН сумели отключить этот участок ДНК у лабораторных мышей. А вот избавиться от пищевой аллергии помогут разработки американских ученых. Они научились управлять действием тучных клеток, которые и вызывают аллергию.

Ученые из МГМУ им. И. М. Сеченова совместно с коллегами из Венского медицинского университета в рамках проекта Cat Project представят первые опытные образцы вакцины против аллергии на кошек. В данный момент им удалось синтезировать генно-инженерные копии белков, в дальнейшем на этой основе будут синтезированы компоненты препарата, а после готовая вакцина будет протестирована на животных и добровольцах.

А теперь перейдем к новостям из Голливуда. Звезда сериала «Зачарованные» Алиса Милано объявила секс-забастовку против закона об ограничении абортов, вступающего в силу в одном из американских штатов.

В своем твиттере актриса запустила флешмоб под хештегом #SexStrike, которым призывает женщин прекратить заниматься сексом до тех пор, пока последние «не вернут телесную автономию». Актриса ссылается на исторические примеры, когда женщины отказывались от секса в знак протеста или в поддержку политических реформ, например в 2003 году подобная акция прошла в поддержку прекращения гражданской войны в Южном Судане.

