21 мая: космические фото в телефоне и почта без спама

Бодрое утро! Пора просыпаться и готовиться к новому дню с чашечкой ароматного кофе и порцией утренних новостей.

За окном сегодня облачно и тепло.

Кстати о кофе. Техасские ученые выяснили, что кофе полезен от запоров и способен подавлять рост бактерий. В ходе опытов крысам давали обычный кофе и без кофеина в течение трех дней. Специалисты проследили за изменениями в микробном составе фекальных масс грызунов. Оказалось, что общее количество бактерий уменьшалось. Так, что как говорится, пейте кофе на здоровье.

А теперь капелька милоты. Превращение девочки в диснеевскую принцессу.

А теперь новости из мира социальных сетей.

Интернет пользователи активно обсуждают серию снимков МКС, сделанных на мобильный телефон Meizu. Автор утверждает, что с помощью телефона он смог заснять МКС, но у пользователей снимок вызывает сомнения.

Один из оппонентов провел математические вычисления и выяснил, что в силу технических характеристик телефона, это сделать невозможно даже с помощью телескопа, и скорее всего на снимке не МКС.

Другие пользователи отнеслись к посту с юмором и предложили свои варианты. Например, один из пользователей шутит, что он «растянул фото и слегка дорисовал границы».

А затем приблизил его.

Тема вызвала бурю обсуждений и становится все больше похожа на вирусную.

Появился способ избавиться от спама в вашей электронной почте. В интернете есть специальный сервис 10MinuteMail, который позволяет создавать временную почту на срок от 10 до 100 минут, затем все содержимое удаляется из почты. Аккаунт действует 45 дней, при необходимости можно возобновлять его работу.

Музыкальная пауза. Для поднятия настроения, посмотрим красочный клип Криса Брауна.

В галерее сегодня тортики.