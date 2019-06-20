20 июня: Монеточка едет на Грушинский фестиваль, разоблачение красавиц из инсты

Доброе утро! Еще парочка дней и выходные!

Погодка за окном чудесная, оказывается совсем не обязательно ехать на Юг, он сам приходит к нам.

Кстати британские ученые выяснили, что в идеале для сохранения физического и психологического здоровья нужно работать не более 8 часов в неделю! Так что мы с вами стахановцы – работаем за пятерых и еще не то можем!

А вот это видео посвящается всем, кто собирается в отпуск.

А теперь к утренним новостям.

Стало легко раскусить красавиц, которые злоупотребляют фотошопом. Искусственный интеллект научился распознавать отредактированные в программе изображения.

Созданная компанией Adobe и Университетом Беркли нейросеть может не только распознать все изменения на фото, но и воссоздать оригинал. Но основная задача программы заключается не в разоблачении модных блогеров, а в защите от мошенников, которые заменяют одни лица на другие.

Скоро певица Монеточка снимется в кино. Режиссер фильмов «Горько!» Жора Крыжовников представил Министерству Культуры свой новый проект, в котором среди главных героев станет певица Монеточка.

Она сыграет дочь главного героя, который вместе со всей семьей отправляется в дорожное путешествие до Грушинского фестиваля. Пока неизвестно, будет ли утвержден проект. Вероятная дата выхода фильма в прокат – май 2021 года.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Little Big. Это после их клипа в сети распространился флешмоб с ритмичным танцем Skibidi. А на днях ребята выпустили новый клип. Смотрим.

В галерее сегодня необычные идеи макияжа.