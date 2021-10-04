4 октября: троллинг от Илона Маска и нейросеть, которая находит поддельные картины Рубенса

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Ловим солнечные лучи. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух в городе прогреется до +10 градусов.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, на днях вновь ставший богатейшим человеком мира, рассказал Forbes, что отправил главе Amazon и Blue Origin Джеффу Безосу гигантскую статую с номером 2 и серебряную медаль.

Безос, который теперь занимает вторую строчку рейтинга, не сообщал о получении посылки. А его представитель не ответил на запрос журнала о комментарии.

Сейчас состояние Маска составляет $200,3 миллиарда, а Безоса — $193,1 миллиарда. Маск стал третьим человеком в истории, чей капитал преодолел отметку $200 млрд. Первым в августе прошлого года стал Безос, а спустя год этого добился президент LVMH Бернар Арно, который сейчас занимает третью строчку рейтинга Forbes ($176,9 миллиарда).

Впервые Илон Маск обошел Джеффа Безоса и стал богатейшим человеком мира в январе. Основатель Amazon удерживал это звание с 2017 года. Еще в начале 2020 года Маск был в самом низу рейтинга богатейших людей, но за год его состояние выросло примерно на $150 миллиардов.

У главных трендсеттеров кейпопа — NCT 127 — вышел третий студийный альбом Sticker. Самая сильная его сторона — это вокальная подача, которая проявляется с лид-сингла Sticker до самого конца трека Promise You. Что ценно — хорошо поют здесь все девять участников, как было принято у бойз-бендов в 90-х. Сегодня слушаем NCT 127 — Sticker.

Швейцарские эксперты из компании Art Recognition с помощью нейросети решили определить подлинность полотна «Самсон и Далила» Питера Пауля Рубенса, которое выставлено в лондонской Национальной галерее. Об этом пишет The Guardian.

Алгоритм сравнил картину с 148 другими работами художника и определил, что с вероятностью 91% это полотно написал не нидерландский художник. По словам исследователя Карины Пововичи, она была «просто шокирована» результатом. Эксперты предположили, что в Национальной галерее хранится еще одна копия.

Представитель Национальной галереи заявил, что музей «всегда принимает к сведению новые исследования». «Мы ждем его полной публикации, чтобы можно было должным образом оценить любые доказательства», — добавил он.

Нейросеть также отсканировала другую картину Рубенса — «Вид на Хет Стин ранним утром». Согласно результатам это полотно с вероятностью 98,76% написал сам художник. По словам ученых, эта технология может улавливать мельчайшие детали, в том числе мазки кисти, уникальные для каждого живописца.

Многие из нас любили в детстве играть в прятки. Но не только люди преуспевают в этом деле – животные тоже не прочь скрыться от взгляда людей, и, надо признаться, иногда это выглядит довольно потешно. Сегодня мы собрали для вас фотографии котов, которые показали свое искусство игры в прятки. Получается у них по-разному, но неизменно смешно.

Хорошего дня и открытого настроения!