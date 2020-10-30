30 октября: объятия маленькой ламы и подборка очень коротких сериалов

Доброе утро, любимые портальцы! Вот так незаметно мы подобрались к пятнице. А это значит, что совершено нельзя грустить. А можно читать только хорошие и милые новости. Поехали!

Солнца нет, но вы светитесь вместо него. В пятницу в Туле будет пасмурная погода, а столбики термометров поднимутся лишь до +7 градусов. В выходные ситуация не слишком изменится: в субботу воздух прогреется до +8 градусов, а в воскресенье возможны кратковременные дожди и небольшое похолодание.

Маленький альпака, живущий на ферме в Огайо, увидел свою маму — подбежал к ней, встал на задние ножки и обнял. Нет-нет, и правда обнял, по-человечески! Есть версия, что детеныш просто приревновал свою маму к девочке, кормившей животных на этой ферме. Мама-альпака как раз направлялась в ее сторону. Обнимающихся альпак сняла на видео мама этой девочки и выложила в тикток.

В эпоху перенасыщения контентом сериалы адаптируются под нужды аудитории и экспериментируют с короткими форматами. Такие стриминги, как Netflix, Amazon, Hulu в США и «Кинопоиск HD», Start, Okko в России или покупают сериалы для эксклюзивного показа на своей платформе, или создают их сами. Длительность эпизодов тоже меняется: сегодня они могут быть не длиннее 20 минут, хотя раньше казалось, что короче ситкомов — разве что реклама.

«Любовь, смерть и роботы»

Одним из продюсеров 18-серийного сериала выступил мастер триллеров Дэвид Финчер. Каждый эпизод ? это цельная история, которая развивается в будущем, причем неясно ? все истории происходят в одной Вселенной (или хотя бы на одной планете) или речь идет о нескольких альтернативных вариантах Вселенных. Будь то великий художник по имени Зима, который оказался небольшим домашним прибором, секс-работница из футуристичного Гонконга, которая застряла во временной петле, или фермеры, которые борются с инопланетными паразитами в гигантских аватарах-роботах, ? все это, по мнению создателей сериала, нас ждет, нужно только тщательно следить, когда именно мы в этом будущем окажемся.

«Робоцып» / Robot Chicken

Культовый пародийный мультсериал Сета Грина и Мэтью Сенрайха за десяток сезонов уже давно стал известен за пределами гик-сообщества. Каждая серия построена по принципу коротких скетчей и сценок, которые сменяются так, будто бы вы переключаете каналы. Робоцып ? это механический полуцыпленок, которого в заставке безумный профессор сажает перед телевизором. Это явная отсылка к «Заводному апельсину» Энтони Бёрджесса, а робоцып ? сам зритель, прикованный к экрану. Черный юмор в эпизодах может показаться чрезмерно жестоким, сериал даже из сезона в сезон пытались закрыть, если верить его создателям (хотя рейтинги «Робоцыпа» говорят об обратном). Грин и Сенрайх каждый сезон начинают с шутки про то, как их пытались закрыть, но ничего не вышло.

«&Music»

Цикл короткометражных документальных фильмов в удобном мобильном формате выводит документалистику на новый уровень. В каждом эпизоде ? рассказ о хореографах, режиссерах видео, стейдж-дизайнерах и всех тех, кто стоит за титанической работой для знаменитых артистов. Например, Дерек Али сводил звук для Dr. Dre, Кендрика Ламара, SZA и других исполнителей, стилистка Жасмин Бенджамин одевает звезд для красных дорожек и Met Gala, режиссер и креативный продюсер Габриэль Фрабони ставил выступления голландского диджея Мартина Гаррикса, а танцор Брайан Николс долгое время работает в подтанцовке Арианы Гранде.

Сегодня в нашей галерее мы покажем вам снимки с премии Comedy Wild Life Photography. Она проходит каждый год и победителей самых смешных снимков животных выбирают онлайн-голосованием. Посмотрите на самых смешных животных 2020 года.

Хорошего дня и позитивных выходных!