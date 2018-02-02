2 февраля: Суперлуна, полезные втулки и мексиканские панды

Доброе утро! Наконец-то пятница, ура!!!

Сегодня у нас 2 февраля - День сурка. Сегодня пристально следим за новостями про сурков со всего света: кто проснулся, кто уснул... Говорят, так погоду можно предсказывать! В долгосрочной перспективе:

Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.

Впрочем, у нас есть свои предсказатели - синоптики. Вот что они нам говорят о погоде на выходные:

Противно, но надо пережить. А в ночь с воскресенья на понедельник долбанет мороз. И все мы весело покатимся на работу на пятых точках...)

Вторую ночь подряд любуемся на чумовую Луну! Просто восторг. Вот такая вчера "зависла" над площадью Ленина в Туле (фото Дмитрия Дзюбина):

А вчера жители Земли вообще смогли стать свидетелями сразу трех небесных явлений: лунного затмения, полнолуния и суперлуния.

Вот несколько фантастических фото со всего света:

И таймлапс от NASA:

Котик, чтобы сделать этот день еще приятнее.

Постоянный заместитель главы британского Министерства иностранных дел Саймон МакДональд разослал своим подчиненным служебную записку с просьбой не подкармливать служебного кота-мышелова Палмерстона. Якобы, из-за этого котейка перестал справляться со своей главной обязанностью — ловлей мышей.

Смотрите, какой милаш - ну как не угостить?!

Даже сам МакДональд был "пойман" за подкармливанием котика: разделил с ним ланч. Любофф!

Кстати, по официальным данным, за первый год службы Палмерстон поймал 27 мышей (это только те случаи, за которыми его заметили), обойдя по производительности Ларри — штатного мышелова премьер-министра, обвинённого в неисполнении обязанностей и игре с мышами. На фото Палмерстон вместе с Ларри:

Новости! Сегодня про странности.

На прошлой неделе некто Карлос Санчез выложил в Facebook фото с призывом поставить ему лайк – согласно его договору с женой, если он соберёт миллион лайков, он может назвать новорождённого сына Гоку, в честь известного героя аниме/манги/игр и т.п. из Вселенной Dragonball. Итог предсказуем: куда больше миллиона лайков! Жена Карлоса согласилась исполнить свою часть договора и новоиспечённый отец подтвердил, что его сына будут официально звать Гоку Санчез. Есть в этом что-то не японское, а грузинское, правда?

В США в штате Вирджиния на месте китайского ресторана открыли мексиканский. И вообще ни разу не запарились с ремонтом. На фреске с пандами, которая очень логично украшала китайский общепит, просто пририсовали мишкам мексиканские усики и сомбреро, а еще дали в лапки тако. Н - находчивость!

На eBay продаются наборы втулок из туалетной бумаги. Вполне серьезно и за реальные деньги! Например, набор в 130 картонных втулок обойдется вам в 25 фунтов - около 2000 рублей. Судя по разделам, где находятся объявления, втулки можно использовать в садоводстве и рукоделии (ох уж эти поделки для детей в школах...). А еще можно порадовать хомяка! Представляете, 130 втулок -целый лабиринт, из которого вашему зверьку придется искать выход... Короче, втулка - ценная вещь. А не вот это вот "просто смойте меня в унитаз".

Музыкально-танцевальная пауза - пятница же!

Пользователь Твиттера Частон Миллер (Chaston Miller) придумал оригинальный способ развлечься на сайтах по выбору одежды. Под песню Элвиса Пресли «Jailhouse Rock» он начал быстро менять цвет джемпера на одной из моделей. Вместе с его изменением, менялась и поза мужчины, создавая эффект танца под известную рок-н-ролл композицию:

Кстати, такие "танцы" на сайтах с одеждой - не новинка. В 2014 году в ролике, снятом пользователем под ником Ben C, «станцевала» девушка в закрытых купальниках от American Apparel:

Тут две новости, о которых мы писали в "Утре" на этой неделе, получили интересные продолжения. Пятница - отличный повод о них написать!

1. Огнеметы Илона Маска. Их было 20 тысяч, каждый стоил 500 долларов, и все продали за ЧЕТЫРЕ ДНЯ! В итоге компания Boring Company заработала на "безопасных огнеметах" порядка 10 миллионов долларов.

2. Павлину, которого не пустили на борт самолета United Airlines в качестве "психологической поддержки" для хозяйки, пришлось добираться через всю страну - из Нью-Йорка в Лос-Анджелес - на машине. Надеемся, его не укачивает.

3. «Лимузин Николая II» (уникальный Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года), который продавали на авто.ру за 4 000 000 евро, оказался аферой.

Как отмечает «Коммерсант», этот «Роллс-Ройс» продаётся не только на сайте auto.ru: одновременно автомобиль выставлен на торги аукционным домом Bonhams по предварительной цене от 450 000 до 550 000 евро. Почему в России за машину просят 4 миллиона евро, а в Европе — всего полмиллиона? Оказывается, к Николаю II лимузин не имеет никакого отношения: в 1915 году машину заказал кто-то из русских по фамилии Tchitchkine (не то Чичкин, не то Шишкин), притом на шасси 9AD стоял открытый кузов типа «торпедо». В июне 1916 года неоплаченный Чичкиным-Шишкиным автомобиль приобрело британское военное ведомство.

После окончания Первой мировой войны Rolls-Royce продали с аукциона военного имущества, состоявшегося 5 сентября 1919 года. Впервые автомобиль был зарегистрирован 26 августа 1920 года. Его владельцем числился некий Уоллес — он считается первым частным владельцем автомобиля. Потом Rolls-Royce попал в Америку к цирковому импрессарио Джону Ринглингу, который взгромоздил на шасси 9AD кузов типа «лимузин». Сменив еще пару владельцев, «Роллс-Ройс» в 1984 году оказался в казино Imperial Palace в Лас-Вегасе. Там ему и придумали историю про Николая II, которую аукционисты из Bonhams называют ошибочной.

В том же 1984-м лимузин выкупил Хельмут Крогман, архитектор и коллекционер из немецкого Любека. До 1998 года «Роллс-Ройс» оставался в Америке, и только в 1998 году новый владелец перевез его в Германию. В 2001—2003 годах лимузин подвергся небольшой реставрации, а в 2007-м получил немецкие регистрационные номера. После смерти коллекционера его сын продал «Роллс-Ройс» нынешнему владельцу. Из описания на сайте Bonhams не очень понятно, кто пытался продать лимузин за несколько миллионов. Однако важен другой факт: как «лимузин Николая II» автомобиль представляют только на российском сайте объявлений.

В галерее - несколько красивых работ с фестиваля «Первозданная Россия». Это один из крупнейших проектов, посвященных дикой природе страны.