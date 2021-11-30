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Утро в Туле
30 ноября: британцы веселятся в баре, который занесло снегом, и возвращенная спустя 100 лет книга

30 ноября: британцы веселятся в баре, который занесло снегом, и возвращенная спустя 100 лет книга

Доброе утро! Вот и последний день календарной осени настал. Теперь точно можно готовиться к Новому году, а еще читать только хорошие новости. Благо их у нас в избытке. Поехали!

 

Из плюса в минус. Сегодня утром в Туле до +7 градусов и дождь, а ближе к вечеру осадки сменятся на снег, а температура опустится до -1 градуса.

 

Посетители застряли в «самом высоком» пабе в Великобритании, который находится на высоте 528 метров над уровнем моря. Около 60 человек приехали туда на трибьют-концерт группы Oasis и не смогли уехать из-за метрового слоя снега на дорогах. Они провели в заведении трое суток, пока спасатели не вызволили их. Об этом пишет «Би-Би-Си».

Менеджер отеля Tan Hill Inn и хозяйка паба Никола Таунсенд рассказала, что 40 человек разместили в гостинице, которую они забронировали заранее, а для остальных пришлось оборудовать импровизированный «палаточный лагерь» прямо в зале паба.

«Это было прекрасно. Все были в хорошем настроении. Каждый из них подружился друг с другом, и теперь они стали настоящей семьёй», - рассказала Никола Таунсенд.

Таунсенд добавила, что сотрудники гостиницы и заведения на протяжении трёх дней устраивали для гостей различные мероприятия: викторины, настольные игры и вечер караоке. Она также отметила, что горные спасатели незамедлительно приехали к пабу, чтобы забрать постояльца, который нуждался в медицинской помощи.

Один из гостей рассказал, что атмосфера на протяжении нескольких дней была «потрясающей», а невольным заложникам к ужинам и обедам давали пинту пива.

 

Сегодня слушаем FKA twigs «Measure Of A Man (Cinematic)».

 

Книгу Кейт Уиггин «Новые хроники Ребекки» 1907 года выпуска вернули в Публичную библиотеку в городе Бойсе, штат Айдахо. Об этом рассказали в фейсбуке библиотеки.

До 2021 года книга была зарегистрирована в библиотеке города Гарден-Сити. Там заметили, что на ней есть наклейка об учреждении в Бойсе. Поэтому её отправили туда. Однако в ней не удалось выяснить, кто брал в прошлом веке эту книгу, так как бумажных записей уже не осталось.

Как рассказала сотрудник библиотеки в Бойсе Энн Мари Мартин, дата на внутренней стороне обложки указывала на 8 ноября 1911 года — и книгу просрочили на 110 лет.

Работник библиотеки Энн Мари Мартин рассказала, что благодаря дате можно узнать информацию в отчётах о потерянных и изношенных книгах. В них сказано, что в ноябре и декабре 1911 года у читателей на руках было 13 книг, а всего у библиотеки — 159 изношенных, 6 оплаченных за просрочку и 173 потерянных книг. «Очевидно, что книга Уиггин не была изношена. Её либо потеряли, либо заплатили штраф», — сказала Мартин.

Штраф за утерянную или просроченную книгу стоил в библиотеке Бойсе 1,5 доллара. Однако с 2019 года там решили отменить плату.

 

Какой зверёк придёт вам в голову, если нужно будет назвать самого милого? Наверняка это будет какой-нибудь привычный домашний питомец или кто-то пушистый. А тем временем многие животные доказывают, что вовсе не обязательно иметь мягкую шёрстку, чтобы вызывать своим видом невероятное умиление! Не верите? Тогда давайте срочно полюбуемся на очаровательных слонят, крабов, бегемотов и даже змей!

Хорошего дня и милого настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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