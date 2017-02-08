8 февраля: Концентрат милоты

Доброе утро! Сегодняшняя приветственная гифка буквально наполнена теплом:

Оказывается, самый главный специалист по зимним развлечениям живет в Йеллоустонском национальном парке. Это выдра!!! Смотрите, что она творит:

Залипалочка дня. Замечали, что зимой иногда просто нестерпимо хочется мороженого? Вот прямо вопреки! Специально для такого случая - видео о том, как делают эскимо на фабрике мороженого Oregon Ice Cream в городе Юджин (штат Орегон, США):

Концентрат милоты - новости из зоопарков со всего мира:

В начале декабря в сиднейском зоопарке Таронга родился детеныш фенека — миниатюрной лисы с большими ушами. Недавно сотрудники зоопарка впервые выпустили детеныша в открытый вольер и показали посетителям:

В зоопарке Цинциннати в США родился недоношенный бегемотик. Теперь за Фионой (так назвали крошку) ухаживает весь персонал! В зоопарке даже ведут блог о Фионе и делятся видео с ее успехами:

А в Лондонском зоопарке случилась драма: мама-муравьед бросила своего новорожденного малыша. "Приемным родителем" стал плюшевый мишка, которого принесли сотрудники зоопарка. Осторожно, мы уже волнуемся за сохранность вашего мимиметра:

В зоопарке Магдебурга впервые показали родившихся там очень редких белых львов. Чудо невероятное, вот бы потискать котяток:

Музыкальная пауза. Сегодня посмотрим клип британских инди-рокеров Wild Beasts. Они выпустили видео на песню «Alpha Female», в котором снялась первая профессиональная скейтбордистка Индии Атита Вергиз и коллектив Girl Skate India. Понимаете?! Девушки-скейтбордистки!!!

И немного экстрима. На этот раз никаких прыжков с высоты, небоскребов, гор и огромных волн. Просто палестинский парикмахер укладывает волосы клиентов огнем:

Фотограф Генри Харгривз и шеф-повар Кейтлин Левин решили создать своеобразные портреты стран и даже целых континентов, созданные при помощи изображений еды, которая наиболее популярна в этих странах.