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Утро в Туле
8 февраля: Концентрат милоты

8 февраля: Концентрат милоты

Доброе утро! Сегодняшняя приветственная гифка буквально наполнена теплом:

 

Оказывается, самый главный специалист по зимним развлечениям живет в Йеллоустонском национальном парке. Это выдра!!! Смотрите, что она творит:

 

Залипалочка дня. Замечали, что зимой иногда просто нестерпимо хочется мороженого? Вот прямо вопреки! Специально для такого случая - видео о том, как делают эскимо на фабрике мороженого Oregon Ice Cream в городе Юджин (штат Орегон, США):

 

Концентрат милоты - новости из зоопарков со всего мира:

В начале декабря в сиднейском зоопарке Таронга родился детеныш фенека — миниатюрной лисы с большими ушами. Недавно сотрудники зоопарка впервые выпустили детеныша в открытый вольер и показали посетителям:

 

В зоопарке Цинциннати в США родился недоношенный бегемотик. Теперь за Фионой (так назвали крошку) ухаживает весь персонал! В зоопарке даже ведут блог о Фионе и делятся видео с ее успехами:

 

А в Лондонском зоопарке случилась драма: мама-муравьед бросила своего новорожденного малыша. "Приемным родителем" стал плюшевый мишка, которого принесли сотрудники зоопарка. Осторожно, мы уже волнуемся за сохранность вашего мимиметра:

 

В зоопарке Магдебурга впервые показали родившихся там очень редких белых львов. Чудо невероятное, вот бы потискать котяток:

 

Музыкальная пауза. Сегодня посмотрим клип британских инди-рокеров Wild Beasts. Они выпустили видео на песню «Alpha Female», в котором снялась первая профессиональная скейтбордистка Индии Атита Вергиз и коллектив Girl Skate India. Понимаете?! Девушки-скейтбордистки!!!

 

И немного экстрима. На этот раз никаких прыжков с высоты, небоскребов, гор и огромных волн. Просто палестинский парикмахер укладывает волосы клиентов огнем:

 

Фотограф Генри Харгривз и шеф-повар Кейтлин Левин решили создать своеобразные портреты стран и даже целых континентов, созданные при помощи изображений еды, которая наиболее популярна в этих странах. 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:59 +6
7 февраля: Пять мифов о завтраке
7 февраля: Пять мифов о завтраке
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