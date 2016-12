23 декабря: Танцы под музыку и без нее

Доброе утро, туляки! Всех с пятницей.

Уже придумали, чем занять себя на выходных помимо судорожной беготни по магазинам в поисках подарков и продуктов на стол по приличным ценам?.. Если силы есть, загляните в наш обзор всяких интересностей. В конце концов, еще неделя до НГ - все успеете!

О погоде на уик-энд. Отличная, если не считать "нулевой" субботы. Но вряд ли все успеет растаять:

И, кстати, вот вам видео про морозы - посмотрим, как "хорошо" там, где нас нет)

-51 в Сургуте. Местный житель не унывает: качается на качелях и ест эскимо...

А это -50 в Ноябрьске. За ЗОЖ!

А вот здесь в Ноябрьске уже похолодало. Музычка в -55!

И, конечно, не обошлось без экспериментов с кипятком на морозе. Вот фейерверк в Нефтеюганске в -46:

Милое видео желаете? Знаете, кто больше всего счастлив снегу в Канаде? Панды в зоопарке Торонто! Вот здесь Цзя Панпан и Цзя Юаю играют во время снегопада:

А тут Да Мао дерется со снеговиком, который для нее построили смотрители:

Новости с новогодним настроением.

Американка превратила своё рабочее место в рождественский домик в рамках офисного конкурса на лучшее украшение своей офисной кабинки.

Ученики средней школы Калифорнии подарили преподавателю на Рождество кеды, о которых он мечтал! Около двух недель назад он оценил именно такую обувь на одном из подростков. И они решили скинуться и порадовать препода)

He said he liked our classmate's Vans on the first day of school, so we pitched in and bought him his own pair? pic.twitter.com/a7ynwdzeGx