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Утро в Туле
23 декабря: Танцы под музыку и без нее

23 декабря: Танцы под музыку и без нее

Доброе утро, туляки! Всех с пятницей.

 

Уже придумали, чем занять себя на выходных помимо судорожной беготни по магазинам в поисках подарков и продуктов на стол по приличным ценам?.. Если силы есть, загляните в наш обзор всяких интересностей. В конце концов, еще неделя до НГ - все успеете!

О погоде на уик-энд. Отличная, если не считать "нулевой" субботы. Но вряд ли все успеет растаять:

И, кстати, вот вам видео про морозы - посмотрим, как "хорошо" там, где нас нет)

 -51 в Сургуте. Местный житель не унывает: качается на качелях и ест эскимо...

А это -50 в Ноябрьске. За ЗОЖ!

А вот здесь в Ноябрьске уже похолодало. Музычка в -55!

И, конечно, не обошлось без экспериментов с кипятком на морозе. Вот фейерверк в Нефтеюганске в -46:

 

Милое видео желаете? Знаете, кто больше всего счастлив снегу в Канаде? Панды в зоопарке Торонто! Вот здесь Цзя Панпан и Цзя Юаю играют во время снегопада:

А тут Да Мао дерется со снеговиком, который для нее построили смотрители:

 

Новости с новогодним настроением.

Американка превратила своё рабочее место в рождественский домик в рамках офисного конкурса на лучшее украшение своей офисной кабинки.

 

Ученики средней школы Калифорнии подарили преподавателю на Рождество кеды, о которых он мечтал! Около двух недель назад он оценил именно такую обувь на одном из подростков. И они решили скинуться и порадовать препода)

 

He said he liked our classmate's Vans on the first day of school, so we pitched in and bought him his own pair? pic.twitter.com/a7ynwdzeGx

— Ophelia (@itsdeeyanee) 20 декабря 2016 г.

 

А житель Лондона решил дать новую цель утренним пробежкам: начал рисовать новогодние символы с помощью GPS-трекера. В итоге получились вот такие елочка, Санта-Клаус, олень Рудольф и снеговичок:

 

Музыкальная пауза. Смотрим клип-саундтрек группы «Ленинград» к фильму «Ёлки 5». Вчера, кстати, была премьера в кино. Клип рассказывает историю пингвина, который убежал от героя Ивана Урганта. Он появляется в различных местах Петербурга: в метро, рядом с танцующими кавказцами и у крейсера «Аврора». А в конце - "на квартире" у Шнура.

 

А теперь музыкальная пауза, но без музыки. Что за фигня, скажете вы?! Сейчас объясним.

Австриец Марио Винерройтер публикует на своём YouTube-канале музыкальные клипы с вырезанной звуковой дорожкой и наложенным звуком. Взгляните на такие переосмысленные выступления короля рок-н-ролла. Отлично же получается:

 

К Рождеству и Новому году разные бренды снимают свои рекламные ролики - обычно трогательные. В этом году не отстал ФК "Енисей", снял ролик под названием "Одна команда - одно желание". Стоит посмотреть только, чтоб убедиться, что футболисты - плохие актеры, а провинциальная реклама - это скорее смешно, чем душещипательно. Но зато с большой идеей: клуб намекнул, что Новый год — время чудес, когда все мечты сбываются. А мечта самого "Енисея" — получить по итогам сезона путевку в Премьер-лигу. Что, в принципе, вполне возможно:

 

В галерее - новогоднее настроение в иллюстрациях Julia Khitrova. Хороших вам выходных - последних в этом году! На следующих уже Новый год отметим)

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:51 +4
22 декабря: Снежные пустыни и ледовые дворцы
22 декабря: Снежные пустыни и ледовые дворцы
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