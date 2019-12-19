19 декабря:офисный унитаз для продуктивности и как выглядела девушка 5700 лет назад

Доброе утро! Сегодня День Святого Николая. Этого святого принято считать прообразом Санта-Клауса, именно он вручает подарки европейским детям. Так что, в этот волшебный день нужно обязательно загадать желание и оно сбудется.

На дням в сети появился трейлер нового мультфильма «Супермен: Красный сын» по комискам DC. Главный герой попадает в СССР, где вместе со Сталиным защищает идеалы социализма.

Британский стартап создал революционный офисный унитаз для повышения продуктивности сотрудников. По замыслу автора унитаз сделан с 13-градусный наклоном, из-за которого у сидящего на нем постоянно напряжены мышцы.

Просидеть на таком унитазе дольше 5 минут невозможно, считает автор идеи, таким образом работники сократят перерывы на посещение уборной и будут более продуктивно тратить свое время.

На территории Дании археологам удалось воссоздать облик девочки, жившей почти 6000 лет назад. Помогла им в этом березовая смола, которую жевала девочка эпохи неолита. На смоляной жвачке прекрасно сохранились следы ДНК, по ним ученые смогли составить портрет. В результате исследования выяснилось, что у девочки были голубые глаза, смуглая кожа и темные волосы.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип нашего земляка Алексея Воробьева.

В галерее сегодня фотографии из профиля teaforbear, на который окружающий пейзаж повернут на 45 градусов.