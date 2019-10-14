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Утро в Туле
14 октября: черепаха, паб и концерт группы «Кино»

14 октября: черепаха, паб и концерт группы «Кино»

Доброе утро! Надеемся, вы успели отдохнуть и с новыми силами готовы войти в трудовые будни.

 

И первая хорошая новость на сегодня. На этой неделе в Тулу возвращается тепло и солнышко.

 

Начнем утро с милоты. В Иркутском зоопарке живут неразлучные друзья енот Мошка и щенок Брошка. Они все делают вместе: спят, едят, играют.


Енот Мошка и щенок Брошка подружились в Иркутской зоогалерее

 

Еще одни необычные друзья регулярно посещают пивную после трудового дня. 48-летний британец проводит вечера за кружечкой пенного вместе со своей черепахой.

Как пишет сам хозяин черепахи, поначалу посетители удивлялись такому соседству, но быстро привыкли и сейчас воспринимают ее как любого обычного питомца, например, собаку.

 

Хорошая новость для поклонников группы «Кино». В 2020 году музыканты выступят  в Москве и Санкт-Петербурге. В отличие от проекта «Симфоническое кино» на этом концерте прозвучит голос Виктора Цоя, правда в оцифрованном виде.

Тем не менее, это отличная возможность полноценно услышать коллектив вживую. Билеты должны появиться в продаже в конце октября.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип The black eyed peas с вставками из дискотечного хита 90-х — песни Rhythm of the night.

 

В галерее сегодня захватывающие кадры из Японии, сделанные накануне тайфуна. Жители заметили, что перед стихией небо окрасилось в ярко фиолетовый цвет.

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Автор: Администрация Myslo
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