30 сентября: собаки в арбузных шлемах, отчаянные домохозяйки и метрополитеновский концерт

Доброе утро! Вы скучали? После небольшого перерыва мы вновь подготовили подборку самых позитивных утренних новостей.

Какую погоду готовит нам предстоящая неделя? В ближайшие пять дней ожидаются дожди. Так что смело кладите в сумку зонтик.

Начнем день с необычного мультфильма про Тома и Джерри. В одной серии уместилась вся история Великой Отечественной войны.

А теперь к утренним новостям.

Интернет - пользователи мужчины реагируют на инициативу узаконить труд домохозяек неоднозначно. Одни обрадовались возможному дополнительному доходу семьи, другие решили, что нужно еще определить, насколько хорошо женщина занимается домашним хозяйством, может она болтает по телефону целыми днями, ест чипсы перед телеком и выносит мозг мужу. Третьи пошутили, что если домохозяйка вовремя не сдаст налоговую декларацию, ее выгонят из дома.

В последние дни активно обсуждается общественная инициатива о том, чтобы узаконить труд домохозяек. Активисты «Российской общественной инициативы» предложили оплачивать женщинам готовку, уборку, уход за детьми заплатой в размере прожиточного минимума.

В сети набирает популярность флешмоб – собаки в арбузных шлемах. Хозяева вырезают из арбузных корок забавные шлемы и примеряют на своих питомцев. Есть, например, пес-король и собаки в образах Бэтмена, Дарта Вейдера, Микки Мауса. Выглядит это все забавно.

И музыкальная пауза. Загадочная женщина поет в Нью-Йоркском метро. Видеоролик опубликован местной полицией, а поет его героиня, кстати, неплохо.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX