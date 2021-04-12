12 апреля: часовой движ барона Земо и чудесное возвращение утопленного Iphone

Доброе утро! Поздравляем с Днем космонавтики и отправляемся покорять вселенные только с хорошими новостями. Поехали!

Уже пора доставать весеннюю одежду. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха прогреется до +14 градусов.

Пятничное настроение нас не отпускает, поэтому мы начинаем неделю именно с этой новости. Компания Marvel прислушалась к просьбам фанатов и выпустила расширенную (часовую!) версию танцев барона Земо из третьей серии «Сокола и Зимнего солдата».

По сюжету, суперзлодей барон Земо в исполнении Даниэля Брюля сбежал из тюрьмы и сразу же отправился в клуб на встречу с информатором. Попав на дискотеку, Земо решил, что можно наконец расслабиться и потанцевать.

Сцены не было в сценарии: Брюль просто увидел толпу развлекающихся людей и подумал, что его герой после стольких лет в заточении уж точно захотел бы повеселиться. При этом актер среди друзей известен как никудышный танцор, поэтому получилось то, что получилось: в сериале барон Земо нелепо тряс кулаками под музыку. Фанатам понравилось!

После премьеры эпизода Брюль проболтался, что существует расширенная версия сцены с танцами. Тогда поклонники запустили хештег с требованием обнародовать танцы барона Земо и буквально за неделю добились своего. В расширенной версии Брюль не только трясет кулаками, кивая головой в такт, но и хлопает в ладоши. И это прекрасно — но требуем 10-часовую версию!

Добившись актерского признания после главной роли в нашумевшем сериале «Это грех», певец Олли Александер распрощался со своими напарниками по Years & Years и превратил группу в сольный проект. Первый сингл в этом статусе — убойный электропоп — обещает новый прорыв и на музыкальном поприще. Сегодня слушаем Years & Years – Starstruck.

Из-за сильной засухи в Тайване мужчина смог достать свой телефон из обмелевшего озера через год после того, как потерял его. Об этом пишет BBC.

Год назад Чен занимался паддлбордингом (гребля на доске. — Esquire) в озере Сан-Мун и потерял там свой телефон. Озеро высохло в 2021 году, и мужчина решил вернуться за своим смартфоном, который оказался целым и невредимым благодаря водонепроницаемому чехлу.

Рабочий, который вернул телефон Чену, сказал мужчине, что на озере Сан-Мун наблюдается самый низкий уровень воды за последние 50-60 лет.

Смотришь, бывает, на некоторые снимки, а они так и кричат: не верь глазам своим, они могут обманывать! Хотя тут даже не глаза, всё дело в необычных ракурсах, совпадениях и удачном моменте съёмки. И вот на фотографиях уже запечатлены люди с собачьими головами, руки, живущие без владельцев, и прочие невероятные штуки. Мы собрали примеры снимков, которые без труда собьют вас с толку.

Хорошего дня и космического настроения!