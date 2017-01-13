13 января: ПЯТНИЦА, 13-е. Но все будет хорошо!

Доброе утро! Сегодня первая пятница, 13-е в 2017 году (вторая будет в октябре). Вам тревожно? Бросьте. Пятница просто не может быть плохим днем!

Чем заняться в выходные? План уже есть, осталось только выбрать и заставить себя куда-то выбраться. Дело за вами:

Погоду, кстати, обещают сносную. Выпавший накануне снег, конечно, подтает из-за нуля в воскресенье, но глобального потепления вроде не ожидается.

Начнем день с очень "пятничного" сюжета челябинского СМИ. Там недавно открылся новый вытрезвитель, и сайт Chelyabinsk.74.ru снял оттуда занимательный сюжет о трех литрах водки и сломавшемся алкотестере.

Первым посетителем вытрезвителя стал приёмщик металла по имени Егор. Как рассказал мужчина, он решил снять стресс после работы и выпил три литра водки. Алкотестер к такому не готовили:

Утренняя анимация. Режиссёр Михал Марчевски представил короткометражку «Порочный круг» - про роботов, выполняющих повседневную работу. Механизмы ускоряются, что приводит к печальным последствиям:

Предлагаем воспринимать этот мультик как поучительный. Не выполняйте свою работу монотонно, а то беда будет... Вносите в жизнь разнообразие!

Новости!

Начнем с интересных вариантов нейминга. Испанские зоологи обнаружили на кубинском побережье новый вид голожаберного моллюска, который может менять цвет, что очень необычно для морских беспозвоночных. Испанцы оказались фанатами Дэвида Боуи, который был известен любовью к экспериментам с цветом в сценических образах, поэтому моллюска-хамелеона решено было назвать в честь покойного музыканта— Jorunna davidbowiei.

А лондонские учёные предпочли реальным людям киноперсонажей. И назвали новый вид гиббонов в честь Люка Скайуокера из «Звёздных войн». Обезьянок зовут «Хулок Скайуокера» (Skywalker hoolock gibbon). На новость отреагировал исполнитель роли Люка Скайуокера, актёр Марк Хэмилл. Он написал в своём твиттере, что очень польщён, и пошутил по-поводу первого «Джедая из джунглей».

И новинка от "Яндекса". Компания выпустила толстовку с КАРМАНОМ для ноутбука! Чтобы греться от него и освободить руки для других вещей. Купить такую можно через магазин «Студии Артемия Лебедева», где они стоят 3 тысячи рублей. Почувствуй себя кенгуру...

Музыкальная пауза! Вы когда-нибудь слушали отаматон? Это такой музыкальный инструмент в форме ноты - с глазками и ртом. По сути - синтезатор, созданный японской арт-группой Maywa Denki. На нем играют двумя руками: одной нужно нажимать на «голову» (звук издается через «рот»), а другой — регулировать высоту ноты.

Вот некоторые композиции в исполнении одного или нескольких отаматонов, а также в сочетании с другими музыкальными инструментами:

Mark Ronson — Uptown Funk:

Game of Thrones Theme:

Ave Maria:

BACK IN BLACK (AC/DC) — ROCK?N'TOYS SESSIONS (THE WACKIDS):

А заметили, как он круто выглядит в клипах? Прям находка! Такой эмоциональный спектр! Miley Cyrus — Wrecking Ball Otamatone Cover:

Кстати, такую прелесть можно приобрести на Amazon. Цены разные - можно купить его и за 25 долларов, и за 100. Зависит от цвета, формы и набора функций.

«Помоги мне»:

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