22 декабря: Снежные человечки и "Джеймс Бондинг" на свадьбе

Доброе утро! Ура - пятницааа!

Впереди предпоследний уик-энд уходящего года. И, судя по всему, последняя возможность выспаться! Уже на следующей неделе будем праздновать Новый год)

Помимо сна и беготни по магазинам, предлагаем также культурную программу этих выходных. Роботы, новые «Ёлки» и «Богатыри», ярмарки, джаз, Паук - выбирайте любое! Подробнее - в нашем традиционном обзоре:

Погоду обещают прям хорошую. Так что обязательно добавьте к списку дел на эти выходные - "прогуляться"! Тула сейчас такая нарядная!

Взбодримся!

В США жених спустился к месту свадебной церемонии, прыгнув с парашютом. Удивил всех гостей! Молодой человек с прикреплённой к шлему GoPro совершил прыжок с вертолёта с высоты около 1300 метров. Ещё одна камера записывала происходящее с земли. Свой свадебный поступок жених назвал «Джеймсом Бондингом».

Зимнее настроение в новинке от канала Simon's Cat:

А теперь новости!

Прекрасное изобретение для родителей-хипстеров - коляска, совмещенная со скейтом! Напомним к весне. Сейчас, конечно, для нас больше актуальны коляски, совмещенные со снегоступами. Есть такие, интересно?..

А в Токио предлагают развлечение для фанатов игрушки Mario от Nintendo. Можно прокатиться по улицам японской столицы в костюме Марио и в Марио-карте!!! Кстати, видео ниже записано в формате 360. Можно поворачивать камеру как угодно и рассмотреть все вокруг:

Авиакомпания Emirates представила места первого класса с отдельными комнатами и виртуальными иллюминаторами - "президентские люксы" на борту самолета! Эти комнаты предоставляют пассажирам 4 квадратных метра приватного пространства. Они оборудованы развлекательной системой с Full HD-дисплеем, климат-контролем, наушниками с активным шумоподавлением от Bowers&Wilkins и специальными креслами с режимом «невесомости». Сидения вдохновлены разработками NASA и помогают убрать давление из локтей, спины и груди для максимального комфорта. В самолёте помещается три кабины в ряд. Комната, оказавшаяся посередине, оборудована виртуальными иллюминаторами: под них замаскированы LCD-дисплеи, транслирующие изображение с камер, закреплённых на фюзеляже самолёта в реальном времени. Пассажиры могут менять освещение, температуру, а также заказывать еду через специальное открывающееся окно. По словам представителей компании, новые комнаты класса люкс — первые подобные в мире.

Here it is! The brand-new @Emirates 777, and my suite, 1E. This video tour's for Patrick, an 8-year-old #AvGeek who's obsessed with this plane. Hi Patrick! Hope you get to fly in 1E sometime soon! pic.twitter.com/aj1opnZDup