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Утро в Туле
19 марта:Жан-Поль Готье разгадал секрет ажиотажа на туалетную бумагу

19 марта:Жан-Поль Готье разгадал секрет ажиотажа на туалетную бумагу

Доброе утро! А вы знали, что смотреть телевизор по утрам вредно? Психологи считают, что таким образом вы начинаете жить чужой жизнью. Специалисты советуют искать новости в интернете. А еще очень важно просыпаться по утрам пораньше, чтобы успеть собраться с мыслями.

 

За окном сегодня весь день небольшой дождик, так что не забудьте зонтик.

 

Начнем день с милых котиков. Многие знают как тяжело порой дозвониться в службу поддержки. Вот и герой видео возмущен. Теперь он лучше понимает, почему хозяева так не любят дурацкую музыку в трубке.

А вот миниатюра «Львенок и черепаха».

 

В связи с объявленным карантином многие делают запасы туалетной бумаги, правда зачем ее столько - неизвестно. Жан-Поль Готье предложил использовать туалетную бумагу в творчестве, например, создать головной убор. В 1992 году модельер так и поступил, об этом свидетельствует его архивный снимок в Instagram.

 

Петербургские разработчики запустили виртуальный бар, который подойдет для карантина. Чтобы попасть в бар достаточно налить что-нибудь горячительного, перейти на их сайт выбрать интересующую комнату. В заведении Stay The Fuck Home можно пообщаться с людьми из разных уголков мира.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим  новый клип Джастина Бибера.

 

В галерее сегодня «кружевные» булочки от @blondieandrye.

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Автор: Администрация Myslo
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