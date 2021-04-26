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Утро в Туле
26 апреля: великая битва Джошей и дешевый подарок, который стал настоящим сокровищем

26 апреля: великая битва Джошей и дешевый подарок, который стал настоящим сокровищем

Доброе утро! Ну что, как провели эти выходные? Делитесь впечатлениями в комментариях. И не забывайте читать хорошие новости. Поехали!

 

Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух прогреется лишь до +8 градусов.
 

 

24 апреля в городе Линкольн (штат Небраска) состоялась «великая битва Джошей», в которой приняли участие сотни людей. Об этом сообщает местное издание Lincoln Journal Star.

С чего всё началось

В 2020 году Джош Свэйн придумал оригинальную шутку. Он создал групповой чат, добавил туда столько полных тезок, сколько смог найти, и предложил им встретиться на поле, чтобы сразиться за право сохранить свое имя.

Джош выложил в соцсети скриншот из переписки с координатами поля. «Мы сразимся. Тот, кто победит, забирает себе имя, все остальные должны его сменить. У вас есть год на подготовку, удачи», — написал он.

Реальная «битва»

Хотя Джош Свэйн не ожидал, что событие состоится и люди действительно придут, всё получилось. За неделю до мероприятия он напомнил о дате и предложил Джонам сразиться на нудлах для плавания [гибкие полиэтиленовые аквапалки].

В итоге в парке собрались сотни людей. На YouTube выложили прямую трансляцию с битвы. В соцсетях опубликовали фото и видео события. Многие Джоны пришли в костюмах супергероев и других персонажей. Некоторые жестоко сражались в «Камень-Ножницы-Бумага».

В итоге в «великой битве Джошей» победил пятилетний Джош. Ему вручили корону и чемпионский пояс.

«Он запомнит это на всю жизнь!», — отмечает журналист на видео.

Создатель мероприятия Джош Свэйн после битвы собрал почти $10 тысяч, которые он пожертвовал детскому госпиталю.

 

Анимированный архивный рейв с надеждой на воплощение в постковидной реальности. Сегодня слушаем The Chemical Brothers – The Darkness That You Fear.

 

Жительница Аппер-Мальборо (штат Мэриленд в США) выиграла полмиллиона долларов (более 37 миллионов рублей), получив в подарок от брата лотерейный билет. Об этом пишет американское информационное агентство UPI.

Элизабет Кокер-Ннам разбогатела волей случая — всё из-за того, что ее брат забыл о ее дне рождения. Спустя несколько дней он решил все-таки поздравить родственницу и подарил ей моментальный лотерейный билет Virginia Lottery, который он купил в городе Арлингтоне.

Элизабет забыла о подарке на несколько недель. В итоге брат напомнил ей о билете во время телефонного разговора. Девушка очень удивилась, когда соскребла защитный слой и обнаружила внушительный приз.

«Я закричала! Он закричал! Мы оба закричали!» — вспоминает Кокер-Ннам.

Кокер-Ннам отметила, что благодаря выигрышу сможет тоже подарить своему брату что-то существенное.

 

Настоящим признанием для актера является то положение дел, когда люди воспринимают его самого и сыгранных им персонажей за совершенно разных личностей. Есть, к примеру, актер Джонни Депп, а есть совершенно другой человек, живущий в мире кино, — капитан Джек Воробей.

Нидерландский художник Ard Gelinck визуализирует этот феномен и помещает актеров на одно фото с их персонажами. Выглядит это как студийная фотосессия, куда пригласили двух разных знаменитостей, которые обнимаются, улыбаются и будто бы общаются друг с другом в кадре.

Хорошего дня и голливудского настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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