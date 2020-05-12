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Утро в Туле
11 мая: макака-бандит терроризирует Нью-Дели и китайцы построили гигантские качели

11 мая: макака-бандит терроризирует Нью-Дели и китайцы построили гигантские качели

Доброе утро, друзья-товарищи! Готовы приступить к рабочей неделе? А даже если нет, не беда! Потому что мы подготовили для вас порцию хороших новостей. Поехали!

 

Ну что ж, погодка не очень. Сегодня небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +22 градусов. Не забудьте захватить зонтик!

 

Китайцы, как всегда, впереди планеты всей. На этот раз они построили экстремальный аттракцион — гигантские качели. Высота арки качелей — 100 метров, это примерно как 30-этажный дом. Да еще и установлено это сооружение между двух холмов, то есть, когда ты раскачиваешься, под тобой практически бездна.

Аттракцион, который находится на юго-западе Китая, в национальном парке Юньян Лунган, еще не открыт для посещения. Но, возможно, многие захотят побывать здесь после отмены всех локдаунов, карантинов и «самоизоляций». Просто чтобы душа развернулась как следует…

Создатели китайских супер-качелей планируют подать заявку на мировой рекорд. Согласно Книге рекордов Гиннесса, звание самых высоких качелей в мире (высотой 88 метров от сиденья до верхней части перекладины) сейчас принадлежит аттракциону компании B! G Rush в Дурбане (ЮАР).

 

Прошлогодние новички-триумфаторы фестиваля «Боль» Fontaines D.C. не сбавляют темпа в пандемию. В июле дублинцы выпускают второй альбом. А это их заглавный трек — «A Hero?s Death».

 

В столице Индии Нью-Дели ограбили банкомат, расположенный в помещении. Организация сообщила о происшествии в полицию, однако на месте преступления никого задержать не удалось. Об этом сообщает The Times of India.

Злоумышленник вскрыл банкомат и не оставил следов, поэтому правоохранители решили посмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Оказалось, что преступление совершила обезьяна. Она взломала банкомат, просто повиснув на нем, после чего некоторое время разглядывала его содержимое.

 

Подборка тортов из серии «ожидание и реальность», которая заставить вас смеяться сквозь слезы. Правда, вряд ли детям, которым на день рождения достались эти кондитерские шедевры, было так же смешно. Посмотрите на эти «чудесные» творения в нашей галерее.

Хорошего дня и не болейте!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +3
11 мая: полеты на метле – новый тренд карантинного сезона!
11 мая: полеты на метле – новый тренд карантинного сезона!
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