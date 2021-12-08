8 декабря: массовый лыжный заезд Санта-Клаусов, Бугульма + фигуры из Minecraft = Бугулькрафт

Доброе утро! До Нового года осталось 24 дня. Сегодня еще один важный вопрос: живая елка или искусственная? Оставляйте ваше мнение в комментариях. А еще не забывайте читать только хорошие новости!

Пришла настоящая зима. Сегодня в Туле снег, а температура воздуха опустится до -5 градусов.

На американском горнолыжном курорте Sunday River в штате Мэн лыжники и сноубордисты переоделись в Санта-Клаусов и устроили благотворительный заезд. В акции поучаствовали больше 230 человек, пишет AP News.

Прежде чем скатиться со склона в красном костюме с белой бородой, необходимо пожертвовать как минимум 20 долларов в местный фонд Sunday River Community Fund. Цель фонда — расширить возможности получения образования и объединить членов горнолыжного сообщества. Как пишет Sun Journal, по итогам заезда было собрано более 4600 долларов.

Заезд в костюмах Санта-Клаусов — это ежегодная традиция Sunday River, получившая собственное название «Санта-воскресенье» (судя по всему, в честь названия горнолыжного курорта). Акция проходит уже несколько лет, однако в 2020-м пришлось сделать перерыв из?за пандемии.

Сегодня слушаем Arca - «Witch».

Площадь Ленина в татарстанском городе Бугульме украсят к Новому году декорациями в стилистике Minecraft. Праздничный городок получит название «Бугулькрафт», говорится на сайте Бугульминского муниципального района.

Тематика украшений отсылает к наступающему в Татарстане Году цифровизации. Идею «Бугулькрафта» одобрили дети, а ее концепцию разработал главный архитектор города, выпускник программы «Архитекторы.рф» Артема Цокур.

«Идея создания стиля вселенной „Майнкрафт“ появилась неслучайно. Мы обратились к нашим юным жителям — в школах города провели уроки рисования на тему новогоднего оформления города. Наглядно изучили потребности детей. Многие работы взяли за основу. Совместно с юными архитекторами создали макет новогоднего городка и проработали общие идеи», — сказал Цокур.

Две метровые фигуры персонажей из Minecraft уже установили на площади. Они были изготовлены на бугульминском строительном предприятии. Входная группа ледяного городка будет выполнена в виде портала высотой 5 метров.

Кроме персонажей из Minecraft на площади Ленина можно будет увидеть героя игры Pac-Man и прогуляться по лабиринту, выполненному в стилистике аркадных видеоигр. К этим украшениям добавят и более традиционные: 17-метровую елку, самолет с надписью «С Новым годом!», ретроавтомобиль, циферблат с Щелкунчиком и карнавальную маску.

Попутчики бывают разные: одни делают поездку невыносимой, а другие — незабываемой. Мы собрали для вас подборку случаев, когда люди встречают в транспорте животных. Это могут быть кошки, собаки, даже выдры и ящерицы! Объединяет их одно: у всех, кто присутствует с ними в транспорте, тает сердечко от умиления. Смотрите сами!

Хорошего дня и пушистого настроения!