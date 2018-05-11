11 мая: Вторая пятница на неделе!

Доброе утро! Классно, когда на одной неделе сразу две пятницы!)

Выходные обещают быть яркими. В программе: громкое событие российской рок-сцены, фестиваль ЛитераТула, самый ожидаемый футбольный матч и премьера новой части фильма «Такси». Как не пропустить ничего интересного? Очень просто: читайте обзор от Myslo!

Погоду, кстати, обещают шикарную!

Рекорд дня!

Снова побит рекорд на самую скоростную сборку кубика Рубика. 22-летний австралиец Феликс Земдегс собрал головоломку всего за 4 секунды 22 сотых. Рекорд был установлен на мероприятии, проходившем в Мельбурне. Потрясающе!

Очень бодрящий экстрим.

Рабочий забрался на шпиль «Лахта Центра» в Петербурге и показал город с высоты 462 метра:

Новости!

Компания Nike запатентовала странную модель обуви: обыкновенные кроссовки с крохотной "беговой дорожкой" внутри. Чтобы ты мог бегать, пока бегаешь... Шутка. На самом деле в патенте говорится о «вращающемся конвейерном элементе», который спроектирован, чтобы помочь людям надевать ботинки. Она будет вращаться под действием ноги человека и увлекать ступню за собой. Интересно, но патент также предполагает, что эта дорожка может быть моторизована и «соединена с активационным механизмом, например, переключателем или же механизмом, позволяющем фиксировать присутствие ноги». В патенте также указана возможность использования заряжаемого аккумулятора вместе с генератором кинетической энергии, вроде «пьезоэлектрического генератора или других подходящих электрических генераторов». Питающаяся от обыкновенных шагов, фиксирующая носки и ноги беговая дорожка — пока лишь концепт, но такая инновация явно пойдет на пользу людям, которым трудно надевать обувь, например, больным с травмами или людям, страдающим артритом. Пока нет никакой информации о том, что Nike на самом деле собирается выпускать подобную обувь. Но кто знает, что будет завтра!

В Москве к Чемпионату Мира по футболу появилось граффити, на котором Мстители гоняют в футбол! Железный человек, Человек-паук, Капитан Америка, Черная вдова и другие персонажи с футбольными мячами появились на офисном здании по адресу: улица Солженицына, дом 1/5. Автор Мартин Рон — уличный художник из Аргентины, входит в десятку лучших мировых авторов, работающих в жанре стрит-арт.

Раз уж мы начали про супергероев... В Лос-Анджелесе похитили оригинальный костюм Железного человека, стоимость которого оценивается в безумные деньги - примерно 325 тысяч долларов. Его носил Роберт Дауни-младший во время съемок первого фильма об этом супергерое. Костюм пропал со склада реквизита в городе Пакойма. Полиция считает, что его украли в промежутке с февраля по апрель, но сотрудники склада заметили это только недавно. О пропаже других вещей не сообщается.

Музыкальная пауза, идеально подходящая под пятничное настроение!

В начале мая стартовала серия выступлений группы Backstreet Boys (помните такую?) на круизном лайнере в Майами. На одном из шоу участники группы вышли на сцену, переодетые в участниц Spice Girls )ну этих точно помните!). Ник Картер выступил в образе «Бейби-Спайс» (Эмма Бантон), Эй Джей Маклин был «Скэри-Спайс» (Мелани Браун), Кевин Ричардсон — «Пош-Спайс» (Виктория Бекхэм), Хауи Дороу и Брайан Литтрелл появились в образах «Джинджер-Спайс» (Джери Холлиуэлл) и «Спорти-Спайс» (Мелани Си).

Как будто мы снова в 90-х:

Ловите оригинал:

Добавим красоты этой пятнице.

Фильм-таймлапс с распускающимися цветами. На его создание автору Джейми Скотту потребовалось более трех лет! Каждый кадр видео по сути представляет собой полноценную фотографию, а исходники для создания фильма заняли аж восемь терабайт. Главная задача была в четкой фиксации процесса, правильном расположении света, чтобы цветы не выходили из кадра и не разрушали построение композиции по мере роста. В результате получилось очень красивое и даже трогательное видео.

В галерее - позитив. Прлборка неудачных фото котов. Хотя, смотря с какой стороны посмотреть. Возможно, это наоборот очень удачные кадры!