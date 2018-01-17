17 января: Подводный макияж и петушок Лягушка

Доброе утро! Не успели оглянуться, а уже среда. Среда пришла - неделя (почти) прошла!

Чтобы хоть как-то поднять настроение перед рабочим днем, посмотрите вот этот милейший ролик. Петушок по кличке Лягушка встречает свою любимую хозяйку после школы. Ми-ми-ми:

Прогноз погоды желаете?

Осторожно: в Америке зрители прогноза погоды перепугались из-за огромной птицы, которая заглянула прямо в душу телезрителям в уличную камеру. Зацените мастерство ведущего: он едва ли стушевался. Просто вышел из кадра и заявил, что ему понадобится «больше времени для сегмента, чтобы птица могла повеселиться»:

Ладно, а теперь о настоящем прогнозе. На него прямо приятно посмотреть - аж настроение поднимается!

Жалко только, солнышка не обещают. Но январь в плане солнышка уж точно лучше, чем декабрь получился. Видели, сколько по времени в Москве в декабре светило солнце? ШЕСТЬ ЧАСОВ. Да у нас практически полярная ночь была...

Новости!

Группа ученых из США и Китая обнаружила новый вид динозавров! Их назвали Caihong juji, что в переводе с севернокитайского языка означает «радуга с большим гребнем». Caihong juji жили 161 миллион лет назад и были размером с утку. На шее, голове и крыльях у динозавров было разноцветное оперение. Но летать эти динозавры не умели, перья нужны были для тепла и привлечения партнеров. Смотрите, какие красавчики:

В Берлине представили модель кроссовок Adidas EQT Support 93/Berlin со вшитым внутрь годовым проездным билетом. Фирма выпустила 500 пар обуви, выпуск приурочен к 90-летию системы берлинского транспорта. По словам директора Adidas Originals, таким образом компания решила «выразить признательность» берлинской городской культуре. Продажи начались (и сразу закончились) вчера, 16 января. Кроссовки с билетом стоили 180 евро (12,4 тысячи рублей), что намного дешевле обычного годового проездного в Берлине - он стоит 761 евро (52 тысячи рублей). Билет, встроенные в кроссовки, действует до конца 2018 года в метро, трамваях, автобусах и паромах. Главное условие — кроссовки должны быть надеты на пассажира, если нести их в руке или коробке, они не сработают.

Недавно в Казахстане произошел забавный инцидент: мыши погрызли купюры в одном из банкоматов ForteBank. Судя по видеозаписи вскрытия кассеты с деньгами из банкомата, вредители испортили не менее 100 тысяч тенге (чуть больше 17 тысяч рублей). Грызунов-гурманов в качестве питомцев забрали к себе сотрудники банка. "Мы решили показать смелым животным, что есть места интереснее, чем тёмный банкомат, и привезли четвероногих на экскурсию в наш головной офис в Астане. Кажется, им понравилось", - рассказали сотрудники ForteBank на фейсбуке.

Музыкальная пауза!

Сегодня слушаем (и смотрим) первый трек шестилетней дочки Бейонсе и Джей Зи - малышки Блю Айви. Девочка решила читать репчик, как папа!

В анимационном клипе мы увидим звездную чету, саму Блю Айви, а также ее братика и сестричку:

Бьюти-тренд из Таиланда.

Последний писк среди местных бьюти-блогеров - это съемка своих обучающих роликов под водой! Да, они и правда делают макияж под водой, это не шутка.

Началось с того, что блогерам пришла идея испытать водостойкую косметику в бассейне. Так появилось модное направление Underwater Challenge. Но девушки решили пойти дальше. Теперь они не только проверяют как долго продержится косметика на их лице в бассейне, но и делают мейкап прямо под водой. Конечно, выглядит такой макияж не так идеально, как если бы его делали в обычных условиях, но ролики стабильно набирают миллионы просмотров!

Красивая галерея вам для вдохновения. Фотограф Ксави Боу снимает видосы полета птиц, чтобы запечатлеть траекторию их движения. Потом он собирает эти кадры в одну картинку: