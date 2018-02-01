1 февраля: Йодль и кошки на капоте

Доброе утро! Вот и стартовал последний месяц зимы. Можно вот так целый день лежать/сидеть, а на работу не ходить?..)

Немного милоты.

Американец пять лет катает своих кошек на капоте машины,

потому что им это нравится.

Бдительные американцы сообщили в полицию о подозрительном Volvo XC90, который ездил по парковке у закусочной в Портленде с кошкой на капоте. Подумали, будто какой-то живодёр мучает несчастную кошку. Однако на самом деле всё оказалось совсем не так. Водитель, 48-летний Джесси Дорсетт из Портленда, объяснил удивлённым полицейским, что регулярно выгуливает своих кошек подобным образом.

Почему? Да потому что кошкам это нравится! Ну, по крайней мере, так считает Джесси, хотя кошки вроде бы с ним согласны. По его словам, он совершает этот своеобразный ритуал каждый день последние лет эдак пять — и без единого инцидента или происшествия! Полицейские выслушали аргументы владельца Volvo, но прежде чем отпустить его, внимательно осмотрели катавшуюся на капоте кошку, дабы убедиться, что с ней всё в порядке.

Никаких обвинений офицеры предъявлять не стали: в штате Орегон существует закон, который запрещает перевозить собак снаружи транспортных средств, но про кошек там нет ни слова!

Кстати, интересный факт. Джесси заниматся техпомощью на дорогах, И три его кошки — Пикси, Дикси и Джинкс — катаются по вызовам вместе с ним. По словам американца, его питомцы помогают клиентам успокоиться и отвлечься, пока он, скажем, меняет им колесо на обочине трассы. Да и кошки каждый раз наслаждаются поездкой, уверяет он. К тому же в том случае, когда кошка сидит на капоте автомобиля, она обязательно пристёгнута поводком, а скорость движения не превышает восемь км/ч по соображениям безопасности. Ну разве это не мило?

Два рекорда в одном видео!

В Египте встретились самый высокий в мире мужчина Султан Кесен из Турции и самая маленькая в мире женщина Джоти Амджи из Индии.

Рост Султана — 251 см. Из-за опухоли гипофиза его организм синтезирует большое количество гормона роста. А 24-летняя Джоти имеет наследственное заболевание и ее рост — всего 62 см. Вместе они смотрятся... странно:

Новости. Сегодня удалась подборка про птиц, ловите:

В пяти водоемах Сингапура будут запущены роботизированные лебеди, способные отслеживать качество воды (кислотность, содержание в ней кислорода и хлорофилла, а также уровень мутности). Собранные роботами данные будут передаваться через облачный сервис и обрабатываться в реальном времени. Отмечается, что каждый роботизированный лебедь может работать на одном заряде несколько часов — затем он возвращается на станцию для подзарядки. В будущем, как говорят разработчики, планируется так натренировать устройства, чтобы они могли динамически обновлять навигационные планы для более эффективного сбора информации. Исследователи также отмечают, что роболебеди достаточно прочные и могут выдержать столкновения с каяком или небольшой лодкой. А еще они не жрут мякиш и не дохнут, если в водоем слить чего-то запрещенного. Короче, идеальные птички! Удивительно даже, что не в России такую тему придумали:

Слышали когда-нибудь, что некоторые авиакомпании разрешают пассажирам с инвалидностью или психическими расстройствами провозить в салоне сертифицированных животных, которые их успокаивают? Ну, для их психологического комфорта? Подразумевалось, наверное, что это будут собачки-кошечки, на крайний случай - хомячок какой-нибудь. Но не тут-то было. Одна пассажирка United Airlines решила таким образом провезти на борту самолета... ПАВЛИНА! По имени Декстер. Сотрудники компании не разрешили: птица превысила «максимально допустимый вес и размер». По словам представителей United Airlines, они трижды предупреждали хозяйку Декстера, что павлин не подходит под требования, однако она всё равно приехала с ним. Женщина даже пыталась купить билет для птицы, но ей отказали.

И еще кое-что о птичках со страстью к путешествиям. На круизном лайнере, прибывшем в Новую Зеландию из Австралии, обнаружили розового какаду! Птице удавалось быть незамеченной на протяжении всех 2300 километров пути. Розового какаду увидели только в порту, когда прибыли в бухту Милфорд. Сотрудникам пришлось решить, что делать с птицей: выпустить нельзя - это чревато заражением местных птиц какими-нибудь вирусами, кроме того, местные климат попугаю не подходил, а для транспортировки обратно её пришлось бы усыпить. Оба варианта какие-то неправильные и жестокие. Видимо, так же сочли и на круизном лайнере, поэтому решили выделить птице на обратную дорогу целую каюту! Птичку навещают при каждой остановке - проверяют, все ли в порядке. На судне был ветеринар, который обнаружил под кожей у какаду микрочип владельца. Тот, в свою очередь, уже объявил о пропаже в Брисбене (штат Квинсленд), поэтому птицу передадут ему в руки.

Музыкальная пауза!

Университет прикладных наук Люцерна стал первым в Швейцарии вузом, где можно получить академическую степень по пению в традиционной для Альп технике йодль. Принимать заявки на курс начнут уже 28 февраля. Помимо занятий по пению и вокалу, студенты также должны будут пройти курсы по музыкальной теории, истории и бизнесу. Новую программу будет вести известная швейцарская певица Надя Расс.

В честь такой новости сегодня будем слушать йодль!

Йодль — вокальная техника, которая, вероятно, появилась среди альпийских пастухов, чтобы перекликаться в горах. Исполнители, как правило, выпевают сочетания звуков без всякого смысла с быстрым переключением голосовых регистров, чередуя грудные и фальцетные звуки.

Интересное открытие.

Группа учёных из Германии, Британии, Испании и Чили обнаружила, что косатки могут частично повторять звуки человеческой речи.

Например, косатка Вики, предварительно обученная команде «повторить», научилась фыркать, имитировать скрип двери, а также издавать звуки, напоминающие слова «hello» и «bye bye», а также короткие английские числительные. Каждое новое слово удавалось Вики в среднем с десятой попытки. Слова, произнесенные Вики, оказались понятны не только людям, но и алгоритму распознавания речи.

Нет каких-либо доказательств того, что косатки понимают значение звуков, под которые они пытаются мимикрировать.

И сразу предупредим, ДО просмотра видео: чаще всего "слова" косатки напоминают звук пуканья. Примерно как если выдыхать воздух ртом, высунув язык между зубами:

Говорят, что вчерашний день в Москве признали самым "зимним" в этом сезоне. Не из-за мороза, а из-за обилия снега, конечно. В галерее - несколько красивых фото зимы. Ну вдруг вам недостаточно красоты за окошком?)