30 июля: новый тренд – «русский курсив» и корги с невероятной экспрессией
Доброе утро, котятки! Мы подготовили для вас несколько хороших новостей, чтобы поднять вам настроение. Бегом читать их всех. Поехали!
Жаркую и солнечную погоду сменят дожди. Сегодня синоптики обещают, что будет небольшой дождь и до 24 градусов тепла.
Познакомьтесь, это Gen - корги с невероятной экспрессией!
Корги из Японии по кличке Gen — самый популярный инста-пес в мире! А все потому, что ему удается скорчить такие рожицы, что даже самый хмурый человек обязательно улыбнется.
А мы собрали для вас несколько неплохих фотокарточек для поднятия настроения. Наслаждайтесь!
Торжественная баллада с героическими гитарой и трубой словно из саундтреков ковбойских вестернов. Светлая грусть, за которой все равно проглядывает улыбка Лагутенко. Сегодня слушаем «Мумий Тролль» - «Тот день когда».
Пользователи твиттера открыли для себя новую забаву: они обсуждают русский курсив.
Началось все в англоязычном сегменте, но после распространилось и за его пределы: примеры русской прописи стали присылать люди из разных стран.
«Схожу с ума с тех пор, как узнал о русском курсиве»
«Я, когда решил задокументировать свой маниакальный эпизод прямо в момент приступа», — пишет Mega Milk.
«Мои записи, когда слайд презентации меняется слишком быстро», — пишет FishWarrior69.
«Русский курсив выглядит как картины Сая Твомбли, — пишет maxim.
Русскоязычные пользователи твиттера довольно быстро пришли в комментарии и стали делиться примерами своего почерка.
«Вот мой почерк, учителя постоянно говорили, что это худший почерк, который они когда-либо видели»
«Мои учителя ненавидели меня за то, как я пишу»
Особое место в дискуссии по праву заняло слово «шиншилла».
«А вот так на русском выглядят записи врача»
Кроме того, к беседе подключились пользователи, которые показали примеры прописи на других языках. И она оказалась не проще русской.
Латынь:
Китайская пропись:
Вы никогда не задумывались, как жили бы персонажи из древнегреческих легенд в современном мире? А вот художник из России Алексей Кондаков представил и сделал несколько десятков работ с изображением героев в обстановке современной реальности: в прачечной, на кухне, в кафе и даже клубе. Посмотрите, какие необычные работы у него получаются в нашей галерее.
Хорошего дня и отличного настроения!