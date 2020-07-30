30 июля: новый тренд – «русский курсив» и корги с невероятной экспрессией

Доброе утро, котятки! Мы подготовили для вас несколько хороших новостей, чтобы поднять вам настроение. Бегом читать их всех. Поехали!

Жаркую и солнечную погоду сменят дожди. Сегодня синоптики обещают, что будет небольшой дождь и до 24 градусов тепла.

Познакомьтесь, это Gen - корги с невероятной экспрессией!

Корги из Японии по кличке Gen — самый популярный инста-пес в мире! А все потому, что ему удается скорчить такие рожицы, что даже самый хмурый человек обязательно улыбнется.

А мы собрали для вас несколько неплохих фотокарточек для поднятия настроения. Наслаждайтесь!

Торжественная баллада с героическими гитарой и трубой словно из саундтреков ковбойских вестернов. Светлая грусть, за которой все равно проглядывает улыбка Лагутенко. Сегодня слушаем «Мумий Тролль» - «Тот день когда».

Пользователи твиттера открыли для себя новую забаву: они обсуждают русский курсив.

Началось все в англоязычном сегменте, но после распространилось и за его пределы: примеры русской прописи стали присылать люди из разных стран.

«Схожу с ума с тех пор, как узнал о русском курсиве»



«Я, когда решил задокументировать свой маниакальный эпизод прямо в момент приступа», — пишет Mega Milk.

«Мои записи, когда слайд презентации меняется слишком быстро», — пишет FishWarrior69.

«Русский курсив выглядит как картины Сая Твомбли, — пишет maxim.

Русскоязычные пользователи твиттера довольно быстро пришли в комментарии и стали делиться примерами своего почерка.

«Вот мой почерк, учителя постоянно говорили, что это худший почерк, который они когда-либо видели»

«Мои учителя ненавидели меня за то, как я пишу»

Особое место в дискуссии по праву заняло слово «шиншилла».

«А вот так на русском выглядят записи врача»

Кроме того, к беседе подключились пользователи, которые показали примеры прописи на других языках. И она оказалась не проще русской.

Латынь:

Китайская пропись:

Вы никогда не задумывались, как жили бы персонажи из древнегреческих легенд в современном мире? А вот художник из России Алексей Кондаков представил и сделал несколько десятков работ с изображением героев в обстановке современной реальности: в прачечной, на кухне, в кафе и даже клубе. Посмотрите, какие необычные работы у него получаются в нашей галерее.

Хорошего дня и отличного настроения!