18 августа: водительские права для стула и побег удава Анатолия и знакомство с соседями

Доброе утро, котятки! Начинаем новый день чашки кофе и порции хороших новостей. Поехали!

О погоде. Сегодня синоптики обещают небольшую облачность, а столбики термометров зафиксируются на отметке +22 градуса.

Жительница американского штата Теннеси Джейн Додд, подававшая онлайн-заявку на продление действия водительских прав, получила документ с фотографией стула вместо своего портрета, передает The New York Post.

Стул на водительской лицензии 25-летней девушки оказался по ошибке. Дело в том, что сотрудник автоинспекции сохранил в профайле Додд не тот снимок.

После того как американка указала на ошибку, ее лицензию быстро перевыпустили — на этот раз с ее фотографией.

Однако ситуация все равно не оставила знакомых Додд равнодушными — над ней теперь подшучивают коллеги. «Я была на работе в пятницу, и он [начальник] указал на стул у двери своего кабинета и сказал: «Я думал, что это ты, я помахал ему этим утром», — говорит девушка.

Ребята из Little Big как всегда в своем репертуаре. Российская рейв-группа выпустила клип на песню Tacos. Музыканты в клипе творят неведомую ерунду, но теперь в костюмах, сделанных из разных продуктов. Но и сама музыка заставит вас подрыгиваться в такт с первых аккордов.

Меньше чем за час ролик набрал на YouTube больше 100 тысяч просмотров, а за пять часов — свыше полумиллиона. Сегодня слушаем Little Big – Tacos.

В Московской области поймали 1,5-метрового удава Анатолия. В конце июля он сбежал от хозяйки и путешествовал по дому и окрестностям, пугая жильцов. Об этом пишет «МК».

Удав по имени Анатолий жил в ЖК «Западное Кунцево» со своей хозяйкой, но по какой-то причине решил выйти из дома и так и не вернулся.

По словам консьержа дома, где обитал Анатолий, вскоре после побега его обнаружили в одной из квартир. Он напугал всех, включая кота, и сбежал. Жильцы дома боялись открывать окна, чтобы удав не заполз и к ним.

«Вечером 10 августа кто-то из прохожих заметил хвост удава, торчащий из-под подоконника квартиры, где его ранее видели. Судя по всему, из-за стресса он покинул помещение, но далеко продвинуться не смог и забился под выступ подоконника. Вчера же полил дождь, и ему стало некомфортно, вот он и выполз. С помощью швабры Анатолия столкнули с окна, и он упал в одеяло, которое подготовила жительница первого этажа», — рассказала консьерж.

Удава замотали в одеяло, положили в сумку, обмотали простыней и поместили в пакет: жильцы очень боялись снова его упустить.

Консьержка попыталась вернуть Анатолия хозяйке, но та не открыла дверь и сменила телефон, пишет «МК». В итоге удава отдали серпентологу, который пообещал пристроить удава в добрые руки.

Быстрее детей растут только человеческие питомцы — стоит только моргнуть, как они открывают глаза и начинают исследовать всё вокруг. Ещё мгновение, и вот бывшие котята и щенки превращаются в животных-подростков — а там уже и до взрослости недалеко. Меньше чем за год многие успевают превратиться из крошечного комочка, который можно уместить на ладошке, в огроменных зверюг, которые оказываются иногда даже выше своих хозяев. И наблюдать за такими превращениями одно удовольствие! Посмотрите на «превращение» животных в нашей галерее.

Позитивного настроения и хорошего дня!