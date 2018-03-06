6 марта: Мэри Поппинс возвращается!

Доброе утро!

Начинаем день с неистовой милоты.

Вчера в аэропорту Дублина в сильный снегопад спасли малюсенького зайчонка. Замерзающего малыша обнаружила служебная собака. Зайчика отогрели и накормили, когда непогода утихнет, его выпустят на волю:

А теперь бодрость + капелька адреналина.

Российская команда Deadline сняла короткометражный фильм о трюках на лыжах и фристайле. Производство картины заняло два года, за которые лыжники объездили больше десятка различных локаций в чётырёх странах, включая Россию. Результат — почти получасовой фильм, состоящий из захватывающих трюков под хорошую музыку. Смотрим!

Новости!

Компания LEGO запустила производство «зеленых» деталей из сахарного тростника. Первая серия, соответственно, и внешне будет выполнена в форме растений и деревьев. Это важный шаг в сторону экологически чистого производства пластика. Представители компании уверяют, что пользователи не заметят разницы между новыми и старыми деталями. А если не видно разницы, то зачем платить больше лишний раз вредить планете? Все правильно делают, одобряем!

Американская компания Light запустила на краудфандинговой платформе Indiegogo сбор средств на Light Phone 2 — телефон, который может только звонить и писать смс, безо всяких «лишних» функций. (Ну ладно, еще будильник добавили, пусть будет). По меню пользователь перемещается с помощью физических кнопок на боковой панели, но набирать SMS можно с помощью сенсорного экрана. Стоит новинка немного негуманно: на время краудфандинговой кампании устройство с доставкой стоит 250 долларов. После завершения сбора средств — 400 долларов. Доставлять начнут с апреля. Разработчики противопоставили своё устройство современным смартфонам, но предложили пользователям выбрать дополнительные приложения, которые могут в нём появиться. Из вариантов: музыкальный плеер, навигатор и райдшеринговый сервис.

История из офисной жизни. В Лондоне полицейского обвинили в краже печенья у коллеги. 7 мая 2016 года Джеймс Хупер взял жестяную коробку печенья, которая принадлежала его коллеге. По мнению обвинения, важна не ценность украденного, а сам факт воровства: поступок полицейского «создал брешь в профессиональном поведении». Хупер утверждал, что был готов поделиться печеньем и купить новую коробку, и отказался признать вину. В итоге суд признал воришку невиновным — опять зло осталось безнаказанным…

Музыкальная пауза!

Вчера утром (по нашему времени утром) вручали премию «Оскар». Вот результаты — коротенечко, не то, что сама церемония. ПРи чем тут музыкальная пауза? А при том, что в конце сюрприз — «музыкальные» номинации с видео — модные саундреки нашего утра!

Итоги «Оскара-2018»:

Лучший фильм — «Форма воды»

Лучший актер — Гэри Олдмен («Темные времена»)

Лучшая актриса — Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучший режиссер — Гильермо дель Торо («Форма воды»)

Лучший оригинальный сценарий — «Прочь»

Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучшая актриса второго плана — Эллисон Дженни («Тоня против всех»)

Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина»

Лучший адаптированный сценарий — «Зови меня своим именем»

Лучший документальный фильм — «Икар»

Лучший анимационный фильм — «Тайна Коко»

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Дорогой баскетбол»

Лучший короткометражный фильм — «Немое дитя»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Рай — это пробка на 405-м шоссе»

Лучшие визуальные эффекты — «Бегущий по лезвию 2049»

Лучший монтаж — «Дюнкерк»

Лучший оператор — «Бегущий по лезвию 2049»

Лучший грим и прически — «Темные времена»

Лучший дизайн костюмов — «Призрачная нить»

Лучший монтаж звука — «Дюнкерк»

Лучшее сведение звука — «Дюнкерк»

Лучший художник-постановщик — «Форма воды»

Лучший саундтрек— «Форма воды»

Лучшая песня — «Remember me» («Тайна Коко»)

И еще кое-что для киноманов!

Вышел первый трейлер нового фильма Disney «Мэри Поппинс возвращается»! Действие в новом фильме будет происходить через 20 лет после событий оригинальной «Мэри Поппинс»; Мэри встретится с повзрослевшей Джейн Бэнкс и детьми ее брата Майкла. Главную роль в «Мэри Поппинс возвращается» сыграла Эмили Блант. В картине также снялись Мэрил Стрип, Колин Ферт, Бен Уишоу и Эмили Мортимер.

В прокате картина появится в конце 2018 года.

В галерее нас всех ждет еще одна щедрая порция милоты. Фотограф Марк Тейлор нашел братьев по окрасу: