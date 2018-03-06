6 марта: Мэри Поппинс возвращается!
Доброе утро!
Начинаем день с неистовой милоты.
Вчера в аэропорту Дублина в сильный снегопад спасли малюсенького зайчонка. Замерзающего малыша обнаружила служебная собака. Зайчика отогрели и накормили, когда непогода утихнет, его выпустят на волю:
А теперь бодрость + капелька адреналина.
Российская команда Deadline сняла короткометражный фильм о трюках на лыжах и фристайле. Производство картины заняло два года, за которые лыжники объездили больше десятка различных локаций в чётырёх странах, включая Россию. Результат — почти получасовой фильм, состоящий из захватывающих трюков под хорошую музыку. Смотрим!
Новости!
Компания LEGO запустила производство «зеленых» деталей из сахарного тростника. Первая серия, соответственно, и внешне будет выполнена в форме растений и деревьев. Это важный шаг в сторону экологически чистого производства пластика. Представители компании уверяют, что пользователи не заметят разницы между новыми и старыми деталями. А если не видно разницы,
то зачем платить больше лишний раз вредить планете? Все правильно делают, одобряем!
Американская компания Light запустила на краудфандинговой платформе Indiegogo сбор средств на Light Phone 2 — телефон, который может только звонить и писать смс, безо всяких «лишних» функций. (Ну ладно, еще будильник добавили, пусть будет). По меню пользователь перемещается с помощью физических кнопок на боковой панели, но набирать SMS можно с помощью сенсорного экрана. Стоит новинка немного негуманно: на время краудфандинговой кампании устройство с доставкой стоит 250 долларов. После завершения сбора средств — 400 долларов. Доставлять начнут с апреля. Разработчики противопоставили своё устройство современным смартфонам, но предложили пользователям выбрать дополнительные приложения, которые могут в нём появиться. Из вариантов: музыкальный плеер, навигатор и райдшеринговый сервис.
История из офисной жизни. В Лондоне полицейского обвинили в краже печенья у коллеги. 7 мая 2016 года Джеймс Хупер взял жестяную коробку печенья, которая принадлежала его коллеге. По мнению обвинения, важна не ценность украденного, а сам факт воровства: поступок полицейского «создал брешь в профессиональном поведении». Хупер утверждал, что был готов поделиться печеньем и купить новую коробку, и отказался признать вину. В итоге суд признал воришку невиновным — опять зло осталось безнаказанным…
Музыкальная пауза!
Вчера утром (по нашему времени утром) вручали премию «Оскар». Вот результаты — коротенечко, не то, что сама церемония. ПРи чем тут музыкальная пауза? А при том, что в конце сюрприз — «музыкальные» номинации с видео — модные саундреки нашего утра!
Итоги «Оскара-2018»:
- Лучший фильм — «Форма воды»
- Лучший актер — Гэри Олдмен («Темные времена»)
- Лучшая актриса — Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
- Лучший режиссер — Гильермо дель Торо («Форма воды»)
- Лучший оригинальный сценарий — «Прочь»
- Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
- Лучшая актриса второго плана — Эллисон Дженни («Тоня против всех»)
- Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина»
- Лучший адаптированный сценарий — «Зови меня своим именем»
- Лучший документальный фильм — «Икар»
- Лучший анимационный фильм — «Тайна Коко»
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «Дорогой баскетбол»
- Лучший короткометражный фильм — «Немое дитя»
- Лучший короткометражный документальный фильм — «Рай — это пробка на 405-м шоссе»
- Лучшие визуальные эффекты — «Бегущий по лезвию 2049»
- Лучший монтаж — «Дюнкерк»
- Лучший оператор — «Бегущий по лезвию 2049»
- Лучший грим и прически — «Темные времена»
- Лучший дизайн костюмов — «Призрачная нить»
- Лучший монтаж звука — «Дюнкерк»
- Лучшее сведение звука — «Дюнкерк»
- Лучший художник-постановщик — «Форма воды»
- Лучший саундтрек— «Форма воды»
- Лучшая песня — «Remember me» («Тайна Коко»)
И еще кое-что для киноманов!
Вышел первый трейлер нового фильма Disney «Мэри Поппинс возвращается»! Действие в новом фильме будет происходить через 20 лет после событий оригинальной «Мэри Поппинс»; Мэри встретится с повзрослевшей Джейн Бэнкс и детьми ее брата Майкла. Главную роль в «Мэри Поппинс возвращается» сыграла Эмили Блант. В картине также снялись Мэрил Стрип, Колин Ферт, Бен Уишоу и Эмили Мортимер.
В прокате картина появится в конце 2018 года.
В галерее нас всех ждет еще одна щедрая порция милоты. Фотограф Марк Тейлор нашел братьев по окрасу: