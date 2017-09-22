22 сентября: Бибикни пятнице!

Доброе утро, Myslo! С пятницей нас всех!

О планах на уик-энд. Последний концерт «Кукрыниксов», день открытых дверей в компьютерной академии, премьеры в театре и кино — все на этих входных! Выбирайте с помощью нашего специального обзора:

Погоду обещают шикарную!!! Надо брать, пока дают:

Начинаем день с милоты + рекорда. Такое 2-в-1:

Американцы Лорен и Уилл Пауэрс - хозяева сразу двух котиков-рекордсменов.

У Сигнуса (мейн-кун) - самый длинный хвост в мире (среди тех котиков, которые сейчас живут и здравствуют). Он достиг в длину аж 44.66 см.

А у Арктуруса (породы саванна) хвост не длинный, зато сам он - очень даже длинный. 48.4 см - вот он, самый длинный котик мире!

Таких котиков главное дверью не прищемить:

Новый челлендж!

Автор - пользователь YouTube Джошуа де Лаурентис из Мельбурна. Челлендж называется «Blimping». Суть заключается в том, чтобы просить водителей транспортных средств посигналить молодому человеку. Для этого Лаурентис стоит на обочине и характерным жестом кулаком просит автомобилистов нажать на гудок.

В ролике де Лаурентису посигналил велосипедист, водитель легкового автомобиля, трамвая и поезда, а также пилот воздушного шара и дирижабля (серьезно? в дирижабля и воздушного шара есть бибок?..):

Новости!

25-летний столяр из Мельбурна Алекс Лакович сделал предложение своей девушке Келли Линн Норман в виртуальной реальности. По задумке парня, во время командной игры в «Survival» (шутера от первого лица, в которой участники должны отбиться от нашествия зомби-апокалипсиса), локация должна была неожиданно измениться на любимое место девушки — у дерева перед домом её бабушки в Южной Африке. Он рассказал о своей идее разработчикам компании виртуальной реальности, и те загорелись идеей помочь. Для создания оригинальной локации потребовалось несколько фотографий местности и две недели кодирования. После того, как пара «перенеслась» в ЮАР, Лакович встал на одно колено и сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.

В Петрозаводске камера наблюдения засняла, как группа молодых людей обклеила Mercedes... прокладками. Что это было — подарок или месть — неизвестно. Зато от дождя защищен! Смотрите видео, там веселая музычка:

Инженеры создали "умные очки", которые позволяют управлять смартфоном при помощи различных движений, связанных с носом. Bluetooth-передатчик в очках передает показания трех датчиков на другое устройство, например смартфон, на котором и происходит обработка данных и распознавание жестов. Для этого инженеры использовали свободную библиотеку машинного обучения scikit-learn. Натренировав алгоритм, исследователи добились точного распознавания (для более 90 процентов случаев) пяти типов жестов: пощелкивание носа вправо и влево, нажатие на нос справа и слева, а также потирание под носом. Все выглядит так, как будто у вас очень чешется нос. Может, кому-то и пригодится:

Музыкальная пауза.

Вышел трейлер сериала «Каратель» по комиксам издательства Marvel. Сериал расскажет о борце с преступностью Фрэнке Касле, который скрывается под псевдонимом Каратель. В трейлере он крушит все под Metallica, поэтому этот трейлер у нас в музыкальной паузе. Бодрит:

Когда именно выйдет сериал, неизвестно, но представители Netflix отметили, что это произойдет до конца 2017 года.

И еще кое-что для киноманов:

Актёр Данила Козловский в преддверии Чемпионата мира 2018 года выпустит собственный фильм «Тренер», в котором также исполнит главную роль. Картина расскажет о бывшем игроке сборной России, который стал тренером региональном футбольном клубе «Метеор».

Накануне появился тизер фильма:

Премьера «Тренера» намечена на 19 апреля 2018 года.

В галерее - красота и напоминание о том, что велосипедный сезон скоро закончится. Но точно не на этих выходных!