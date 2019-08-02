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Утро в Туле
2 августа: томский прованс, робот-мерчендайзер и песня про лето

2 августа: томский прованс, робот-мерчендайзер и песня про лето

Доброе утро! Сегодня прекрасный день, до конца рабочей недели осталось совсем чуть-чуть, а впереди – выходные на даче, дома под пледом с книжкой или перед телевизором, встречи с друзьями и родственниками. Словом, отдых на любой вкус, и эта мысль греет душу с самого утра.

 

Кстати о планах. В ближайшие три дня в Тульской области высадится звездный десант — Варвара, «#2Маши» и «Комбинация» и победитель шоу «Танцы» на ТНТ Алексей Летучий. Подробности в нашем традиционном обзоре «Выходные в Туле».

 

Погода, правда, в ближайшие три дня ожидается осенняя.

 

Минутка красоты. Любители селфи нашли потрясающее место в Сибири, которое прозвали  «Томский прованс». Оно находится на поле Сибирского НИИ рядом с трассой Аникино-Синий Утес, здесь высаживается специальный сорт фацелии – светло-фиолетовых цветков, которые внешне напоминают лаванду.

Изначально растения высаживались для исследований, так как являются ценным генетическим материалом, а теперь это место облюбовали блогеры, туристы и молодожены для своей свадебной фотосессии. Ученые бьют тревогу, так как подобные фотосессии наносят материальный ущерб НИИ. Но как красиво.

 

Новые технологии. В американской сети супермаркетов появились роботы, которые разъезжают по залу и предупреждают об опасности. Внешне этот робот выглядит как большой мультяшный герой с человеческий рост, он ездит по залу и предупреждает посетителей и персонал о проблемах, например сообщает о том, что пол мокрый или предупреждает о том, что предметы упали.

 

Есть в этом существенный минус – он очень неприятно пищит, вызывая работников магазина, и не решает проблему, а продолжает кататься по залу. А вызывать работников он может по сущим пустякам, например из-за упавшей виноградины.

 

А в качестве музыкальной паузы посмотрим клип, который очень напоминает лето 2019.

 

В галерее сегодня самые странные дизайнерские решения.

Хороших выходных!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
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