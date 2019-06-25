25 июня: ворона-качок, клип Киркорова в нейросети и новая игра про Гарри Поттера

Доброе утро! Как хочется сделать вот так.

Но, будем бодриться хорошими новостями.

Сегодня не будет дождика. Это уже хорошая новость.

А тем временем в сети появился забавный видеоролик с вороной. На кадрах птица выглядит как качок из-за особого расположения крыльев. Многие пользователи твиттера предположили, что у птицы «мускулистые руки» вместо крыльев.

therapist: you don't need to be afraid of gorilla crow. gorilla crow isn't real.



me, looking out the window: pic.twitter.com/5Yz8rkIikU — llama (@LlamaInaTux) 22 июня 2019 г.

За несколько дней видео обошло весь мир и набрало многомиллионные просмотры. Некоторые пользователи социальных сетей принялись создавать мемы с вороной-качком.

Чуть позже орнитолог объяснила, что такое поведение для птицы вполне нормально, таким вот образом ворона принимает солнечные ванны.

В Токио выбрали неофициальную эмблему Олимпийских Игр 2020 года. В лаконичном изображении дизайнеру удалось совместить год, флаг страны и олимпийские кольца.

А вот так выглядит официальный логотип.

И новость для фанатов историй о Гарри Поттере, то есть для всех. На прошлой неделе вышла игра «Гарри Поттер: Wizards Unite». Новый проект от создателей Pokémon GO представляет собой игру с дополненной реальностью. Приложение доступно на Android и iOS в 140 странах мира.

Хоть Россия и не вошла в официальный список, все же игра стала доступна и у нас. Участники смогут отточить навыки обращения с палочкой и освоить множество сложных заклинаний.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый футуристичный клип поп-короля. Вот что получается, когда поручаешь съемку клипа нейросети.

В галерее сегодня фото из Instagram профиля @daxon. Мужчина просто обожает фотографироваться с животными.