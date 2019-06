25 июня: ворона-качок, клип Киркорова в нейросети и новая игра про Гарри Поттера

Доброе утро! Как хочется сделать вот так.

Но, будем бодриться хорошими новостями.

Сегодня не будет дождика. Это уже хорошая новость.

А тем временем в сети появился забавный видеоролик с вороной. На кадрах птица выглядит как качок из-за особого расположения крыльев. Многие пользователи твиттера предположили, что у птицы «мускулистые руки» вместо крыльев.

therapist: you don't need to be afraid of gorilla crow. gorilla crow isn't real.



me, looking out the window: pic.twitter.com/5Yz8rkIikU