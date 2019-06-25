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25 июня: ворона-качок, клип Киркорова в нейросети и новая игра про Гарри Поттера

25 июня: ворона-качок, клип Киркорова в нейросети и новая игра про Гарри Поттера

Доброе утро! Как хочется сделать вот так.

 

Но, будем бодриться хорошими новостями.

 

Сегодня не будет дождика. Это уже хорошая новость.

 

А тем временем в сети появился забавный видеоролик с вороной. На кадрах птица выглядит как качок из-за особого расположения крыльев. Многие пользователи твиттера предположили, что у птицы «мускулистые руки» вместо крыльев.

За несколько дней видео обошло весь мир и набрало многомиллионные просмотры. Некоторые пользователи социальных сетей принялись создавать мемы с вороной-качком.

Чуть позже орнитолог объяснила, что такое поведение для птицы вполне нормально, таким вот образом ворона принимает солнечные ванны.

 

В Токио выбрали неофициальную эмблему Олимпийских Игр 2020 года. В лаконичном изображении дизайнеру удалось совместить год, флаг страны и олимпийские кольца.

А вот так выглядит официальный логотип.

 

И новость для фанатов историй о Гарри Поттере, то есть для всех. На прошлой неделе вышла игра «Гарри Поттер: Wizards Unite». Новый проект от создателей Pokémon GO представляет собой игру с дополненной реальностью. Приложение доступно на Android и iOS в 140 странах мира.

Хоть Россия и не вошла в официальный список, все же игра стала доступна и у нас. Участники смогут отточить навыки обращения с палочкой и освоить множество сложных заклинаний.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый футуристичный клип поп-короля. Вот что получается, когда поручаешь съемку клипа нейросети.

 

В галерее сегодня фото из Instagram профиля @daxon. Мужчина просто обожает фотографироваться с животными.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 0
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