28 сентября: научный стендап, платья из цементных мешков и пчелы-авиаугонщики

Доброе утро, друзья! Сегодня даже хмурое небо за окном не сможет испортить настроение, ведь на календаре пятница, ура!

И даже погода на нашей стороне — в выходные дожди прекратятся и на небе вновь выглянет солнце. Чем не повод в воскресенье отправиться на прогулку по парку?

А вы уже определились с планами на предстоящий weekend? В ближайшие два дня нас ждут: звездный десант из 90-х, научный стендап, поединки бойцов ММА и выставка лоскутного шитья. Какие события ни в коем случае нельзя пропустить читайте в нашем специальном обзоре.

Это жжжж не с проста! В аэропорту имени Короля Шака в Дурбане отменили три рейса, а все потому что один из самолетов на взлетной полосе захватили… пчелы! Почти 20 тысяч насекомых решили найти себе новое жилье, и их выбор пал на двигатель одного из моторов самолёта. На борьбу с захватчиками отправились пчеловоды из местной организации ABeeC Bee Removers. Осложнилось все тем, что из-за близости к двигателю и топливу пчеловодам было запрещено использовать дымари и даже лестницу, чтобы не повредить воздушное судно. Поэтому специалистам пришлось действовать буквально голыми руками. Правда, операция по освобождению воздушного судна заняла у них всего полчаса.

Сейчас пчелки в безопасности и готовятся к отправке на фермы с макадамией для опыления.