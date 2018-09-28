28 сентября: научный стендап, платья из цементных мешков и пчелы-авиаугонщики
Доброе утро, друзья! Сегодня даже хмурое небо за окном не сможет испортить настроение, ведь на календаре пятница, ура!
И даже погода на нашей стороне — в выходные дожди прекратятся и на небе вновь выглянет солнце. Чем не повод в воскресенье отправиться на прогулку по парку?
А вы уже определились с планами на предстоящий weekend? В ближайшие два дня нас ждут: звездный десант из 90-х, научный стендап, поединки бойцов ММА и выставка лоскутного шитья. Какие события ни в коем случае нельзя пропустить читайте в нашем специальном обзоре.
Это жжжж не с проста! В аэропорту имени Короля Шака в Дурбане отменили три рейса, а все потому что один из самолетов на взлетной полосе захватили… пчелы! Почти 20 тысяч насекомых решили найти себе новое жилье, и их выбор пал на двигатель одного из моторов самолёта. На борьбу с захватчиками отправились пчеловоды из местной организации ABeeC Bee Removers. Осложнилось все тем, что из-за близости к двигателю и топливу пчеловодам было запрещено использовать дымари и даже лестницу, чтобы не повредить воздушное судно. Поэтому специалистам пришлось действовать буквально голыми руками. Правда, операция по освобождению воздушного судна заняла у них всего полчаса.
Сейчас пчелки в безопасности и готовятся к отправке на фермы с макадамией для опыления.
Эксперты отмечают, что миграция пчел огромными кучками — дело привычное. Правда их все чаще стали замечать в самых неподходящих местах. Например, тысячи пчел облепили ларек с хот-догами на знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. А в Кембридже колония пчел обосновалась под потолком одной из больниц. Новые жильцы даже начали делать там мед.
Хорошие новости для всех любителей отечественных мультфильмов — «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов мультсериала «Простоквашино» по 6,5 минут.
Зрителей ждут увлекательные приключения любимых персонажей и знакомство с новыми героями.
История «Простоквашино» будет по стилистике напоминать мультфильмы, которые выходили в прежние времена, но сюжетные коллизии будут осовременены. Новые эпизоды начнут выходить уже в этом году.
Модницам на заметку. Пока в мире высокой моды эксперты обсуждают новинки от известных кутюрье, миллионы людей по всему миру восхищаются платьями, которые создает хрупкая китаянка Тан. Днем девушка работает на плантации, а в свободное время создает платья из подручных средств. Однажды ей пришла в голову идея — сделать из пустых мешков из-под цемента свадебное платье, похожее на те, что она видела в журналах, и загрузить фото в соцсети. И вот оно.
Как говорит сама девушка, у неё нет никакого специального образования — только воображение и пара рук. Тан уже создавала платье из необычных материалов — травы, цветов и газеты.
Всего за несколько часов видео Тан в необычных нарядах набрало более четырёх миллионов просмотров. Пользователи окрестили девушку «Цементной королевой», а её платья назвали творческими и экологичными.
Минутка милоты. Кто из нас не любит поспать? Вот и братья наши меньшие не исключение! В сети появились фотографии милых зверушек, которые просто ничего не могут с собой поделать и засыпают там, где придется. Милые сони в нашей галерее.