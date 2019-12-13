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Утро в Туле
13 декабря: хип-хоп мюзикл про Пушкина

13 декабря: хип-хоп мюзикл про Пушкина

Доброе утро! Вот и наступила долгожданная пятница. Всего через несколько часов можно будет заняться любимыми делами: устроить семейный ужин, встретиться с друзьями, навестить родственников или пропустить стаканчик в баре… Давайте завершим рабочую неделю достойно.

 

А на выходных можно послушать «Океан Эльзы» в живом исполнении, посетить первые новогодние вечеринки, встретиться с Дедом Морозом и нанести ответный удар фастфуду на фестивале медленной еды. Подробности в нашем традиционном пятничном обзоре

 

В ближайшие три дня за окном наконец-то выпадет снег.

 

Google опубликовал видеоподборку «Год в поиске», в которой упоминаются главные герои, тренды и события 2019 года, собранные на основе поисковых запросов. В нее вошел состаривающий фильтр FaceApp, акция «Я/Мы», удачная посадка самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле и история с толстым котом на борту самолета.

 

О жизни Александра Сергеевича Пушкина снимут хип-хоп мюзикл. Идея принадлежит кинокомпании, снявшей дилогию «Духless». Мюзикл будет называться «Пророк», по словам продюсера, история поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки, а костюмы и декорации останутся аутентичными тому времени.

 

В Сети набрал популярность старый мем с озабоченным котом, над головой которого расположено колесо загрузки. Мем обозначает бытовые ситуации, которые вводят человека в ступор.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим очередной рождественский клип.

 

В галерее сегодня завораживающие космические кадры из профиля NASA.

Хороших вам выходных!

 

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Автор: Администрация Myslo
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