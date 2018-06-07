7 июня: Музыка, спасающая жизни

Доброе утро! Настроение: когда держишься только благодаря мысли о том, что через два дня наконец наступят длинные выходные...

Начинаем день с мультика!

Вышла уже третья по счету серия нового «Простоквашино». Называется «Сезон дождей»!

«В Простоквашино затянулись дожди. Ферма Матроскина снова под угрозой — коровы приуныли и не хотят давать молоко. Шарик предлагает их развеселить, только ничего не работает, пока… Пока простоквашинская ферма не превращается в Карибы! В этом старым друзьям помогает новый жилец — грызун Тама-Тама…»

А теперь поработаем над хорошим настроением.

Для заряда позитива предлагаем взглянуть вот на эту подборку. Здесь взрослые забыли, что они взрослые, и решили поиграть в детские игрушки. Так сказать, вернули себе детство (ненадолго):

Новости!

Немецкий болельщик решил приехать в Россию на чемпионат мира по футболу на тракторе, к которому присоединен дом на колесах в виде пивной бочки. Болельщику около 70 лет и путешествует он вместе со своей собакой. Его уже заметили на белорусской границе. Трактор едет со скоростью 30 км/ч. В планах немца добраться до Москвы через 10 дней.

Предприниматель Юрий Семченко выставил на аукцион лот «жизнь в городе Красноярске», который он оценил в 6,8 млн рублей. В лот входят двухкомнатная квартира с мебелью и техникой, гараж, автомобили Volkswagen и Hyundai, дача, а также бизнес - действующее кафе. По его словам, он решил продать «жизнь в Красноярске» из-за переезда в другой регион. «Это не шутка, я так и написал. Продаю все. На отдельные позиции в лоте уже появились покупатели», — уточнил мужчина. Он отметил, что покупатель дачи бонусом получит баню и все посадки в огороде. Может, кто-то желает переехать в Красноярск?=)

А это история о фейле. Очевидец в китайском Чжэцзяне снял на видео трёхколёсный мотоцикл, перевозящий автомобиль по оживлённой трассе. Из-за своей абсурдности видео быстро стало хитом. Позже полиция нашла водителя. Он объяснил, что приобрёл старый автомобиль за 800 юаней (около 7,7 тысяч рублей) и собирался продать его на запчасти. За нарушение правил дорожного движения водителя оштрафовали на 1300 юаней (12,6 тысяч рублей). Тот момент, когда бизнес не получился...

Музыкальная пауза! Сегодня очень полезная.

Экспериментальным путем установлено, что «Макарена» — испанский хит 1995 года — идеально подходит для реанимации: под ее веселый мотив очень удобно делать непрямой массаж сердца. Нудно просто напевать тихонечко хееееей макарена ааааай, и надавливать в такт на грудную клетку пациента. Главное не увлечься и не начать плясать.

«Макарену» выбрали за то, что 1) ее мотив известен почти каждому 2) ее темп — 103 удара в минуту — соответствует рекомендованной частоте нажатий во время непрямого массажа сердца (100−120 в минуту).

А вот в Европе для тех же целей уже давно советуют напевать другую композицию, которая даже по тексту очень подходит. Это Staying Alive ("Оставаться в живых") от Bee Gees. У нее, как и у "Макарены", очень подходящий темп - 103 удара в минуту. Вот и социальная реклама на эту тему:

Если «Макарена» или Staying Alive кажутся вам не самыми удачными саундтреками к ситуации, когда у человека остановилось сердце, на этом сайте можно выбрать другую песню с той же скоростью воспроизведения (см. пятую колонку — BPM, удары в минуту).

Всем-всем-всем!

Передача «Вечерний Ургант» запустила акцию «Усы надежды» для поддержки сборной России по футболу и ее тренера Станислава Черчесова.

«Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!»

«Вечерний Ургант» призывает всех зрителей поддержать Россию на Чемпионате мира и отрастить

(или «отрастить») усы!

Фото с усами нужно выложить в соцсети с тегом #усынадежды, лучшие кадры попадут в эфир программы.

Ну что, поучаствуем?=)

В галерее - котик Мару, любимец интернета. Нет на свете такой емкости, куда бы он не поместился! <З