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Утро в Туле
3 апреля: #карантиновидение и реплики известных картин в домашних условиях

3 апреля: #карантиновидение и реплики известных картин в домашних условиях

Доброе утро, дружочки-пирожочки. Мы наконец-то дожили до пятницы. С чем нас всех и поздравляю! А пока мы доживаем последний рабочий день, предлагаю вам почитать хорошие новости. Поехали!

 

Сначала немного о погоде. В пятницу нас ждет потепление до +11. На выходных немного похолодает, но иногда будет проглядывать солнышко.

 

«Если мы не едем на Евровидение, то мы устроим свое Евровидение прямо дома», – видимо, так подумали музыканты из Little Big и блогер Эльдар Джарахов и замутили собственный музыкальный конкурс «Карантиновидение-2020».

В конкурсе может принять участие абсолютно каждый. Для этого нужно придумать песню, снять на нее клип в домашних условиях, загрузить в инстаграм под хештегом #карантиновидение2020 и отметить Little Big с Джараховым.

Конкурс набирает большую популярность. Под хештегом уже собралось около двух тысяч записей. Зацените некоторые из них.

 

 

У группы OneRepublic не так давно вышла песня Better Days. Ничего не буду говорить (в смысле, писать), просто послушайте.

 

У вас найдется минутка поговорить о нашем завтраке? Отлично. Сегодня своим рецептом делится наш корреспондент Кристина Вернигорина. Ленивый омлет. Для него вам потребуется:

  • пара яиц,
  • грибы,
  • немного зелени для красоты.

Для начала немного обжарьте грибы, а потом просто влейте туда два яйца. Их можно перемешать прямо в сковородке. Можно, конечно, сделать по-человечески и размешать яйца заранее. Но Кристине было лень. Отсюда и название. Приятного аппетита.

 

А в галерее для вас мы собрали Эрмитаж в миниатюре. Музей в своем Instagram призвал самоизолировавшихся подписчиков присоединиться к нидерландскому флешмобу #TussenKunstQuarantaine и сделать репродукции известных полотен в домашних условиях и выкладывать их с хештегом #эрмитаждома. Посмотрите, что из этого вышло. 

Может, вы попробуете повторить известные картины? Делитесь своими шедеврами в комментариях!

До понедельника. Не скучайте!

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Автор: Администрация Myslo
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