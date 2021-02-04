4 февраля: сражение кошки со шторой и Николай Дроздов завел TikTok

Доброе утро! Подкрепляемся вкусным завтраком, завариваем крепкий кофе и читаем только хорошие новости – вот залог отличного утра. Поэтому начнем с новостей. Поехали!

Он белый, он холодный, и он идет. Сегодня в Туле пройдет снег, а температура воздуха будет около нуля.

Жительница Арканзаса выступала на онлайн-занятии по ораторскому мастерству перед другими учениками, и те буквально не могли оторваться от экранов. Во многом потому, что позади девушки развернулась настоящая битва — ее кошка сражалась со шторой, за которую зацепилась когтями. Кошка перекатывалась и так, и сяк, но никак не могла освободиться. Хозяйка же была настолько увлечена выступлением, что не замечала возни у себя за спиной.

В конце концов на помощь пришла соседка: пригнувшись так, чтобы не влезть в кадр (не вышло), она бросилась к дивану и попыталась вызволить застрявшее животное.

К счастью, все закончились хорошо: кошку освободили, а девушка спокойно закончила выступление — и уже потом узнала, что все это время творилось позади нее. А вот какую оценку она получила за свое выступление мы, увы, так и не узнали.

Cофисти-поп-музыкант Майк Милош представил альбом Home, релиз которого он эффектно подогревал красивыми видео (Сome In Closer есть в прошлом обзоре). Кажется, что эту прекрасную медитативную музыку везде сопровождает женский вокал, но на самом деле он принадлежит Милошу. Такие изящные с точки зрения музыкальности альбомы достойны оказаться как минимум в вашей медиатеке, а лучше купите винил. Сегодня слушаем Rhye — Home.

83-летний бывший ведущий телепередачи «В мире животных» и ученый Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok. В беседе с «Подъемом» он сказал, что будет выкладывать видео о добром и вечном.

«Мой приятель посоветовал мне. Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это ж хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?» — рассказал он.

Дроздов отметил, что не собирается делать в тиктоке копию «В мире животных», потому что передача «имела 50 лет прекрасной службы», и он не хочет рассказывать на своей странице о происхождении Вселенной.

Пока Дроздов выложил только один ролик, в котором поприветствовал пользователей. На телеведущего уже подписались почти 26 тысяч человек, а первое его видео набрало 56 тысяч лайков.

Телеведущему, вероятно, будет несложно найти общий язык с молодыми пользователями тиктока — по крайней мере, он понимает их интерес к видеоиграм. Дроздов ранее проводил экскурсию по локациям World of Warcraft: Shadowlands, а также рассказывал о флоре, фауне и природных аномалиях компьютерной игры Anthem.

Наверное, каждому владельцу домашних животных знакома ситуация, когда питомец словно бы испаряется куда-то, никак его не найти. И пока хозяева переживают, пытаясь понять, куда подевался их питомец, эти пушистые существа наблюдают из укромных уголков. Пользователи сети устроили целый флешмоб #HiddenDogChallenge (челлендж с собаками, которые прячутся), показав, как комично псы иногда это делают. Мы собрали для вас несколько таких «потеряшек». А вы сможете найти их всех?

Хорошего дня и легкого настроения!