5 мая: Бред Питт в завязке и мода на красные купальники

Доброе утро, туляки! Хорошая новость: сегодня нам обещают до +15°С — отличная погода для пятничного кутежа.

Пока вы настраиваетесь на пятничный кутеж, звезды это дело бросают. Голливудский актер Брэд Питт отказался от алкоголя после того, как его жена Анджелина Джоли подала на развод.

«У нас есть винные запасы. Я очень, очень люблю вино, но я выдохся. Мне нужно было уйти от этого на время. По правде сказать, я мог пить по-черному, „профессионально“», — поведал Питт.

Артист добавил, что сумел заменить спиртное на клюквенный сок и газированные напитки, и утверждает, что не хочет возвращаться к периоду своей жизни, когда он употреблял алкоголь.

Поводом для расставания звездной пары стала ссора на частном самолете, во время которой пьяный Питт ударил одного из детей. В сентябре прошлого года Джоли подал документы на развод. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.

Питт и Джоли воспитывают троих приемных детей: 15-летнего камбоджийца Мэддокса, 13-летнего вьетнамца Пакса и 12-летнюю эфиопку Захару. У них также есть трое биологических детей: 10-летняя дочь Шайло и восьмилетние близнецы Нокс и Вивьен.

Американская компания пообещала бесплатный купальник каждому, кто перепостит фотографию. Желающих оказалось слишком много.

2 мая компания Sunny Co Clothing запустила в своём Инстаграме конкурс: предложила пользователям опубликовать в собственных аккаунтах определённую фотографию девушки, чтобы получить бесплатно купальник, продающийся за 65 долларов (около 3,7 тысяч рублей). Достаточно просто перезалить снимок к себе и отметить на нём компанию в течение 24 часов после оригинальной публикации.

По итогу тысячи пользователей Инстаграма начали публиковать фото — большую часть из них можно найти в отмеченных снимках в профиле Sunny Co Clothing.

Компании пришлось закрыть комментарии под публикацией, потому что там набралось больше 100 тысяч высказываний от клиентов.

Через 20 часов после начала акции Sunny Co Clothing уточнила правила. Компания объяснила, что участники самостоятельно оплатят доставку заказов и не имеют право вернуть или обменять присланный купальник, а заявки будут обрабатываться в течение трёх-шести недель.

Американский художник и фотограф Карсон Дэвис Браун (Carson Davis Brown) в своём инстаграме пубоикует работы, сделанные в рамках двух его арт-проектов.

Первый - Mass, и для него автор собирает в супермаркетах и других общественных местах товары одного и того же цвета. Второй — New American Quilts, и для него Браун размещает товары на полках таким образом, чтобы получались узоры.

Он никогда не запрашивает разрешения у администрации, а сфотографировав очередную инсталляцию, просто уходит и оставляет её для обнаружения персоналом или покупателями.

Компания David Lloyd, которой принадлежит сеть спортзалов и бассейнов по всей Великобритании, запустила тестирование группового курса, в рамках которого уставшие люди могут поспать 45 минут в специально оборудованном помещении.

Серию занятий назвали Napercise — производное от слов «Nap» (короткий сон) и «Exercise» (упражнение). Весь курс длится один час: до и после сна участники будут выполнять небольшую разминку на «снятие напряжения». Сотрудники David Lloyd пообещали предоставить маски для сна, одеяла и обеспечить «идеальной температурой».

По словам создателей занятий, их курс предназначен для взрослых людей со «смертельной усталостью». Особо они акцентируются на родителях маленьких детей: идея ввести залы для сна возникла из-за исследования, согласно которому 25% родителей спят меньше пяти часов.

В галерее сегодня животные, которые заставят вас улыбнуться :) Хорошего дня, туляки!