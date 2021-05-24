24 мая: Эйфелева башня, которая парит над пропастью и старейший геймер в Японии

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Захватите зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +17 градусов.

Французский уличный художник JR в новой работе «перенес» Эйфелеву башню на две скалы. Если посмотреть на фотографии, сделанные под определенным ракурсом, кажется, что башня установлена над пропастью.

Чтобы добиться такого эффекта, JR установил у подножия башни забор, а затем обклеил его и площадь перед башней черно-белыми фотообоями с изображением части самой башни и скал.

В марте он использовал похожий прием, чтобы «разрушить» стену палаццо Строцци эпохи Ренессанса, где сейчас располагается флорентийская художественная галерея.

Сегодня без лишних слов и представлений послушаем Bella Poarch - «Build a Bitch».

Дедушка из Японии прославился к 93 годам как геймер. Раньше он работал водителем и увлекся виртуальными гонками благодаря внуку. Об этом пишет Sora News 24.

Внук научил старика играть в игры во время пандемии коронавируса. По его словам, ранее дедушка никогда не интересовался технологиями, но всегда любил водить машины. Поэтому, когда тот заметил у внука игровой руль и гоночную игру Forza 7, то спросил, может ли он попробовать проехать несколько кругов.

Кадры с пожилым геймером опубликованы на YouTube-канале Olivin Corp, первое видео на канале было выложено четыре месяца назад и набрало более 3 миллионов просмотров.

В 1960-х годах дедушка работал таксистом в Токио, а в 1970-х годах начал водить грузовик. Водительские права он сдал семь лет назад из-за возраста.

Благодаря играм старик смог снова «сесть за руль» любимых моделей авто. Он с теплотой вспоминает Mazda RX-7 первого поколения, которую продал еще до рождения внука. В играх он даже смог подобрать тот же цвет, что был у его реальной машины.

Как настоящий профессионал, дедушка выбирает в настройках ручное управление коробкой передач и высокие уровни сложности.

Вокруг нас вдруг появилось такое безумное количество рекламы, что часто мы её уже просто не замечаем. Так что часто, чтобы привлечь внимание к своему продукту, компании уже не могут обойтись простыми вывесками и придумывают что-то действительно необычное! В ход идёт всё: и объёмные плакаты, и рисунки на домах, асфальте и кораблях, и даже специальные душевые кабинки. На эту рекламу обязательно посмотришь ещё разок и восхитишься фантазией её создателей.

Хорошего дня и креативного настроения!