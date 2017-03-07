7 марта: Подарки для милых дам - букет на 10 минут и билет в расфигачечную

Доброе утро! К нам мчится праздник!!!

Предлагаем в этом блоге начать поздравлять любимых дам. Виртуально носим на руках и дарим роскошные букеты!

Специально к 8 Марта. Самые необычные подарки-2017:

Никто не подарил роскошный букет на 8 Марта? У молодого человека нет средств на очень дорогой подарок? Не беда. Выход есть! В инстаграме и ВКонтакте появились сервисы по аренде букетов для девушек, желающих сделать праздничные фотографии. 101 роза на 10 минут - можете делать любые фотки, но потом букетик придется вернуть (с какой-то стороны это даже благо - под 101 розу нужно еще вазы где-то найти, не будешь же в ведро ставить?..). Фотки, естественно, - в соцсети, чтоб подружки позеленели от зависти. Профит! За отдельную плату предприниматели пообещали доставить пустые пакеты из дизайнерских бутиков - типа "любимый побаловал". Стоимость услуги варьируется от 700 до 1000 рублей. Аренда дизайнерского пакета или коробочки в среднем обойдётся в 300 рублей.

Ладно, роскошный букет на 10 минут - это все ерунда. Вот настоящий подарок для девушек: в Москве запустили стартап, позволяющий заказать для девушки комбо-презент - шаурма + тюльпаны. Продавцы столь оригинальной услуги, компания "Шаурман и тюльпанов", обещают доставить подарок прямо в руки получателя буквально через час после заказа. Наши тульские шаурмэээны до такого пока не додумались. Жаль.

И еще один необычный сервис, который пользуется популярностью в преддверии 8 Марта. Это билет в расфигачечную - то есть в специальную комнату, где можно крушить-ломать все, что душа пожелает. Московской расфигачечной "Дебошь" (это глагол) уже полтора года, и ее владельцы отмечают, что услуга пользуется спросом особенно среди девушек до 30 лет. Причем частенько они берут с собой в расфигачечную вещи бывших парней, и с удовольствием вымещают злобу и обиды. В этом году на 8 Марта в "Дебошь" ажиотаж, всего несколько свободных часов. Стоимость развлечения - от 2,5 тысяч (лайт-погром) до 25 тысяч (это, наверное, когда от компании остается только пыль). Короче, годная штука, срочно надо такую в Тулу. Как и комбо "шаурма+тюльпаны".

Адреналин нам в кровь! Экстремал Кайл Кастандрис осуществил рискованный прыжок над пригородной трассой в долине Морено (Калифорния, США). Тут словами объяснять бессмысленно, надо смотреть:

Между прочим, экстремала уже разыскивают местные власти. Хотят арестовать. Но какая разница, если он уже герой соцсетей?! Арест (если он будет) только прибавит парню популярности.

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Прекрасным дамам - цветов и отличного настроения! Любим вас!!!