24 июня: шпагат как у Волочковой, трикотаж из Чувашии и бабуля «Шляпников»

Доброе утро, всем кто еще не ушел в отпуск. Готовимся к трудовой неделе и подбадриваем себя свежей порцией утренних позитивных новостей.

Многие заметили, что погода изменилась еще вчера. Начиная со среды, вместо жары, нас ждет похолодание до +20 и почти каждый день дожди. Так что зонтик прочно обоснуется в вашей сумке на всю неделю.

Начнем утро с необычного ролика, который покорил сеть. После такой рекламы чебоксарского трикотажа, руки сами потянутся заказать уютные майки из Чувашии.

А теперь к новостям. Ученые выяснили, что дешевые шоколадные батончики помогают похудеть и прожить дольше. А все это благодаря шелухе какао-бобов под названием каковелла, которая применяется в изготовлении низкосортного шоколада.

По мнению специалистов американского Университета Иллинойса, фенольные соединения в составе каковеллы снимают связанное с ожирением хроническое воспаление и невосприимчивость к инсулину, которая может привести к диабету второго типа и сокращению продолжительности жизни. Так теперь можно с чистой совестью съесть шоколадный батончик.

А тем временем в Киеве появилась своя Волочкова. Девушка экстрималка опубликовала в своем Instagram фото, где она сидит в шпагате на перилах стеклянного моста на высоте 22 метра.

Девушка шутливо подписала свой снимок: «Любуюсь красотой. А вы?»

К слову, в жизни девушка — профессиональный хореограф и танцовщица. Многие пользователи были в восторге не только от смелости девушки, но и оценили ее точеную фигуру.

В качестве музыкальной паузы — новый клип «Шляпников» в стиле рэтро. В основу сюжета легла реальная история знакомства бабушки и дедушки фронтмена группы Юрия Музыченко.

В галерее сегодня самые необычные блюда на завтрак, например итальянский салат из клубники и огурцов. Хотели бы вы попробовать такое?